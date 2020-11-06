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Trump'ın seçim ekibi: Seçimler henüz bitmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 19:31 | Son Güncelleme

ABD'deki başkanlık seçimlerinde kritik eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden'ın öne geçmesinin ardından, Donald Trump'ın seçim ekibi, "Seçimler henüz bitmedi." açıklamasında bulundu.

Trump'ın seçim ekibi: Seçimler henüz bitmedi

Ülkede 3 Kasım Salı günü düzenlenen ve sonuçları henüz netleşmeyen başkanlık seçimlerinde, kritik eyaletlerden Georgia ve Pennsylvania'da sayım işlemleri devam ederken Joe Biden'ın öne geçmesinin ardından Trump'ın ekibinden açıklama geldi.

Ekibin açıklamasında, "Seçimler henüz bitmedi. Joe Biden'ın seçimleri kazandığına dair yapılan tahminler, henüz oy sayım işlemi bitmeyen 4 eyalete dayanıyor." ifadesine yer verildi.

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"SEÇİM SONUÇLANDIĞINDA TRUMP YENİDEN BAŞKAN OLACAK"

Georgia'da oy sayım işlemlerinde usulsüzlük olduğu ve oyların yeniden sayılabileceğine işaret edilen açıklamada, Pennsylvania'da da usulsüzlükler olduğu ve Cumhuriyetçi üyelerin oy sayım işlemlerine gözlemci olarak katılmalarına izin verilmediği belirtildi.

Nevada'da ise yasa dışı kullanılmış birçok oy tespit edildiğinin savunulduğu açıklamada, Trump'ın Arizona'da da kazanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Biden, Beyaz Saray üzerindeki sahte zaferi için bu eyaletlere güveniyor. Ancak seçim sonuçlandığında, Trump yeniden başkan olacak." değerlendirmesi yapıldı. (AA)


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