Trump'ın tweeti şok etkisi yarattı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Fauci, ülkede sosyal mesafe uygulamasına daha erken geçilmiş olsaydı yeni tip koronavirüs salgınında daha fazla insanın hayatının kurtulacağını belirtti.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, CNN’e konuştu.

Dr. Anthony Fauci, kendisiyle sağlık uzmanlarının şubatta Trump yönetimini salgına yönelik daha keskin önlemler alması konusunda uyardıklarını ancak tavsiyelerin geri çevrildiğini kaydetti.

Fauci'nin bu açıklamalarının ardından ABD'de tartışmalar yoğunlaştı ancak Trump'ın yaptığı retweet deprem etkisi yarattı.

Trump resmi twitter hesabından, Dr. Anthony Fauci'nin görevden alınması çağrısında bulunan bir mesajı retweetledi.

Eski bir cumhuriyetçi kongre üyesi olan DeAnna Lorraine'in tweeti Fauci'yi eleştiriyor ve 'Fauci'yi kov' hashtag'i barındırıyordu.

Trump ise bu tweeti retweet ederek, "Üzgünüm yalan haberler hepsi kayda geçildi. İnsanlar daha konuşmadan önce ben Çin'e seyahati yasaklamıştım" yazdı.



