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  4. Trump, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Trump, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantıları kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani ile görüştü.ABD Başkanı Donald Trump, İsveç’te düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Trump, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantıları kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani ile görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, İsveç’te düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Trump sonrasında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’le görüşme gerçekleştirdi.
Öte yandan, Iraklı Hizbullah Tugayları, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine karşı çıkmış, Salih’i Trump ile görüşmeme konusunda uyarmıştı.

Trump, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

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