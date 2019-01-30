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Trump: “İran ekonomisi çöküyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 17:48 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran hükümetinin yakın zamanda nükleer denemelerde bulunduğunu belirterek, “İran ekonomisi çöküyor” dedi.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran’a yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran hükümetinin yakın zamanda nükleer denemelerde bulunduğunu belirterek, “İran ekonomisi çöküyor” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran’a yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, “İstihbaratçılar mevzu İran olunca pasif ve toy kalıyorlar. Ben başkan olduğumda İran tüm Ortadoğu ve ötesinde sorun çıkarıyordu. İran’la olan berbat nükleer anlaşmasını bitirmemizden sonra artık çok farklılar ama hala potansiyel bir çatışma ve tehlike kaynağılar. Onlar füze testleri ve çok daha fazlasını yapıyor (geçen hafta). Ve giderek sınıra doğru geliyorlar” ifadelerini kullandı.
ABD’nin yaptırımlarının etkisi sonucu İran ekonomisindeki dalgalanmalara da değinen Trump, “Onları geride tutan tek şeyleri olan ekonomileri de şimdi çöküşte. İran konusunda dikkatli olun. Muhtemelen istihbaratçılar okula geri dönmeli” dedi.

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