Mavi-Beyaz ittifakı Gantz'ın telefonunun hacklendiği bilgisinin basına sızdırılmasıyla ilgili olarak Netanyahu'yu suçlarken, İsrail Başbakanı bu iddiayı reddetti.

Bu açıklamanın ardından rakibi Gantz'ın cep telefonunun "İran tarafından" hacklendiği iddialarının basına sızmasıyla Netanyahu'nun seçimdeki şansı daha da arttı.

Kamuoyu yoklamalarına göre, seçim yarışının Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve eski gazeteci Yair Lapid liderliğinde kurulan "Mavi-Beyaz" ittifakının arasında geçmesi bekleniyor.

KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın nisanda yapılacak erken seçime kısa bir süre kala işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanıyan kararnameyi imzalaması, "Trump İsrail seçimlerine müdahale mi ediyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Başkent Tel Aviv'in bazı bölgelerine asılan ve "Netanyahu, başka bir ligde" mesajının yazılı olduğu Likud'a ait seçim afişlerinde Netanyahu ile Trump'ın tokalaştığı bir fotoğrafın kullanılması dikkati çekti.

Öyle ki Netanyahu'nun partisi Likud, İsrail yanlısı kararları nedeniyle bu ülkede popülaritesi oldukça yüksek olan ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafını seçim kampanyasındaki billboardlarda kullanmaktan bile çekinmedi.

İsrail'de 2009'dan bu yana aralıksız başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu, seçim kampanyasında türlü yollara başvurarak partisini seçimden birinci çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Netanyahu'nun Trump yönetimiyle yakın ilişkisini seçimde kendi lehine avantaja dönüştürme arayışına girdiği belirtiliyor.

Daha önce buna benzer suçlamaları reddeden Netanyahu, ilk kez Almanya'nın Mısır'a denizaltı satışına onay verdiğini itiraf etti.

ABD Başkanı'nın buna vereceği tepki merak edilirken Trump söz konusu afişin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak tavrını ortaya koydu.

- Pompeo'nun İsrail ziyareti

Trump yönetimi her ne kadar İsrail'deki seçimde rengini belli etmemeye çalışsa da İsrail basınında çıkan bazı haberlerde "ABD Başkanı seçim öncesi attığı adımlarla Netanyahu'nun yanında mı duruyor?" sorusu soruluyor.

İsrail basını, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bölge turu kapsamında 20 Mart'ta İsrail'e yaptığı ziyaretin seçime haftalar kala gerçekleşmesine vurgu yaptı.

Pompeo'nun ziyaret sırasında Netanyahu'nun dışındaki diğer adaylarla görüşmemesi gözlerden kaçmadı.

Israel Hayom gazetesinde Jonathan S. Tobin'in kaleme aldığı makalede, Pompeo'nun ziyaretinin seçime üç haftadan az bir süre kala gerçekleşmesinin İsrailliler tarafından "ABD yönetiminin seçimlere müdahalesi" olarak görüldüğü yorumuna yer verildi.

- Trump'ın Golan kararı müdahale tartışmasını alevlendirdi

Pompeo'nun İsrail ziyaretinin zamanlamasına yönelik tartışmalar devam ederken, ABD Başkanı'nın işgal altındaki Golan Tepeleri'ne ilişkin 21 Mart'ta Twitter üzerinden, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması, "Trump, İsrail seçimlerine müdahale mi ediyor?" sorusunun daha fazla gündeme gelmesine neden oldu.