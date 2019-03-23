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"Trump, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıyan belgeyi imzalayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

İsrail televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini" tanıyan belgeyi gelecek hafta imzalayacağını duyurdu

KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanıyan belgeyi gelecek hafta imzalayacağı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonun haberinde Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 25-26 Mart'ta Washington'a yapacağı ziyaret sırasında ABD'nin Golan Tepeleri'deki "İsrail'in egemenliğini" tanıyan belgeyi imzalayacağı aktarıldı.

Beyaz Seray yetkililerinin Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilecek belge üzerinde çalıştıkları ifade edilen haberde, Başkan Trump'ın söz konusu belgeyi imzalaması halinde bu adımın İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçim üzerindeki etkisine işaret edildi.

Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamasının seçim öncesi Netanyahu için "büyük bir nimet" olduğuna vurgu yapılırken, ABD Başkanı'nın "İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini" tanıyan belgeyi Netanyahu'nun Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret sırasında imzalaması halinde bunun erken seçimde İsrail Başbakanına büyük bir destek olacağı kaydedildi.

Öte yandan her ne kadar Trump, Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını "uzun zamandır" düşündüğünü ileri sürse de, İsrail basını bu adımın 9 Nisan'da ülkede yapılacak erken seçimde Netanyahu'nun elini güçlendireceği konusunda hemfikir.

Resmi ziyaret kapsamında Washington'a gidecek olan Netanyahu, 25 Mart’ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trump ile Netanyahu 26 Mart'ta da yine Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Golan Tepeleri israil

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