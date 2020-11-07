HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump: Joe Biden haksız yere başkan olduğunu açıklamamalı

Trump: Joe Biden haksız yere başkan olduğunu açıklamamalı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2020 07:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerle ilgili "Joe Biden haksız yere başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump: Joe Biden haksız yere başkan olduğunu açıklamamalı

Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerin kazananı henüz netleşmezken, Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump, "Joe Biden haksız yere başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

Seçim gecesi tüm kritik eyaletlerde üstünlüğü olduğunu ancak bir gün sonra bu avantajı "esrarengiz bir şekilde" kaybettiğini belirten Trump, bu eyaletlerde hukuki yollara başvurabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Cumhuriyetçi Parti, Pensilvanya'daki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurduCumhuriyetçi Parti, Pensilvanya'daki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu
KYK yurt başvuruları başladı mı?KYK yurt başvuruları başladı mı?
En Çok Okunan Haberler
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
'Denizli'deki suskun faylar 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip'
'Denizli'deki suskun faylar 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip'
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
14 yaşında koronavirüsten ölmüştü! Babası konuştu
14 yaşında koronavirüsten ölmüştü! Babası konuştu
Eda Ece'nin Talat Bulut'a vedası olay oldu! İmalı paylaşım!
Eda Ece'nin Talat Bulut'a vedası olay oldu! İmalı paylaşım!
Philadelphia'da ulusal muhafızlar sokaklara indi
Philadelphia'da ulusal muhafızlar sokaklara indi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Diğer Haberler
Nijerya'daki 'gizemli hastalık'tan ölümlerin nedeni sarı humma
Nijerya'daki 'gizemli hastalığın' ne olduğu ortaya çıktı
Fransa İçişleri Bakanı: İslam hoşgörü dinidir ancak aşırılıkla mücadele edilmelidir
Fransa İçişleri Bakanı: İslam hoşgörü dinidir ancak aşırılıkla mücadele edilmelidir
Cumhuriyetçi Parti, Pensilvanya'daki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu
Cumhuriyetçi Parti, Pensilvanya'daki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu
Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi
Philadelphia'da ulusal muhafızlar sokaklara indi
Japonya’da 5,2 büyüklüğünde deprem
Japonya’da 5,2 büyüklüğünde deprem
Fransa’da koronavirüs kabusu! 60 bin 486 yeni vaka
Ülke kabusu yaşıyor! Avrupa'nın tümünün rekoru
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.