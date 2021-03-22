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Trump 'kendi platformuyla' sosyal medyaya dönecek!

22.03.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç ay içinde kendisine ait bir platformla sosyal medyaya döneceği belirtildi.

Trump 'kendi platformuyla' sosyal medyaya dönecek!

Trump'ın 2020 başkanlık kampanyası sözcüsü ve danışmanı olan Jason Miller, Fox TV'ye verdiği mülakatta, "Trump, yaklaşık iki veya üç ay içinde sosyal medyaya geri dönüyor" dedi.

Miller, bu sosyal medya platformunun Trump'a ait olacağını belirterek, "Bu, oyunu tamamen yeniden tanımlayacak ve herkes Başkan Trump'ın ne yaptığını görmek için onu izleyecek." diye konuştu.

Trump'ın yeni sosyal medya platformu için birçok şirketten teklif aldığını ve kendi ekibini kurmaya başladığını dile getiren Miller, "Çok büyük bir platform olacak, on milyonlarca insanı oraya taşıyacak." ifadesini kullandı.

ABD merkezli sosyal paylaşım platformları Twitter ile Facebook, 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınından sonra Trump'ın hesaplarını önce geçici, daha sonra da sürekli olarak kapatmıştı.

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Donald Trump

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