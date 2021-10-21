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Trump kendi sosyal medya uygulamasını başlatıyor

21.10.2021 06:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya uygulaması TRUTH Social'ı gelecek ay başlatacağını açıkladı. Trump böylece onu platformlarından yasaklayan Facebook ve Twitter gibi "Büyük teknoloji şirketlerine karşı durmayı" hedefliyor.

Trump kendi sosyal medya uygulamasını başlatıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya uygulaması TRUTH Social'ı gelecek ay başlatacağını açıkladı. Trump böylece onu platformlarından yasaklayan Facebook ve Twitter gibi "Büyük teknoloji şirketlerine karşı durmayı" hedefliyor.

TRUTH Social, Trump Medya ve Teknoloji Grubu ile bu amaçla satın alınan bir şirketin birleşmesi aracılığıyla oluşturulacak.

Konuyla ilgili basın açıklamasında Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez" dedi.

Yeni şirketin herkese düşüncelerini paylaşma imkanı tanımak için kurulduğunu söyleyen Trump, "Yakında TRUTH Social'da düşüncelerimi açıklayacağım ve büyük teknoloji şirketlerine karşı savaşacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

TRUTH Social'ın gelecek ay "seçilmiş davetlilerle" lansmanının yapılması ve 2022'nin ilk çeyreğinde de kullanıcılarla buluşması planlanıyor.

Basın açıklamasında, uygulama için Apple'ın App Store'undan ön sipariş verilebileceği kaydedildi.

Yeni şirketin eğlence ve haber programları ile podcast içeren üyelik bazlı bir platform kurması da planlanıyor.

Başkanlığı sırasında özellikle Twitter'ı sıklıkla kullanan Trump, kendisini haksız yere sansürlediğini iddia ettiği teknoloji devlerine dava açmıştı.

Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlar Kongre baskınından sonra şiddete teşvik edici paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Trump'ın hesabını kapatmıştı.

Trump, Mayıs ayında 'From the Desk of Donald J. Trump' (Donald J. Trump'ın Masasından) ismini verdiği bir blog açmış ancak 1 aydan kısa bir süre sonra kapatmıştı.

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