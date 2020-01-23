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Trump kendi tweet rekorunu kırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, tek bir günde Twitter hesabından 125 tweet paylaşarak kendi rekorunu kırdı.

Trump kendi tweet rekorunu kırdı

Önemli açıklamalarını Twitter üzerinden yapan ve ciddi kararları bile bu platformdan duyuran Donald Trump, kendisini bile aştı.

Dijital analiz platformu olan Factba.se, dün ABD doğu yakası zaman dilimine göre 17.00 itibariyle Trump'ın toplam 125 tweet attığını açıkladı. Bunların 110 tanesi retweet oldu.

Trump’ın iletilerinin çoğunu Kongre’nin Cumhuriyetçi üyelerinin, seçim kampanyası görevlilerin ve Fox News sunucularının azil karşıtı retweetleri oluşturdu.

Donald Trump bu rekoru, ‘görevini kötüye kullanmak’ ve ‘Kongre'nin işleyişini engellemek’ suçlamalarıyla hakkında başlatılan azil soruşturmasının Senato'daki ilk duruşması sırasında kırdı. O sırada Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos kasabasında bulunan Trump, dönüş yolunda da tweetlerine devam etti.

BİR ÖNCEKİ REKOR DA AZİL SÜRECİYLE GELMİŞTİ

Donald Trump en son 13 Aralık 2019'da, 24 saat içinde 123 tweet paylaşarak rekor kırmıştı. Bu gün de Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi 14 saatlik bir maraton sonucu Trump’a yönelik iki azil maddesini onaylamış ve azil maddesi taslağını Temsilciler Meclisi’ne göndermişti.

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Trump Tweet rekor Donald Trump

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