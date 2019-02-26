Trump-Kim zirvesine doğru

HANOİ/WASHINGTON (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve için Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi.

Çin-Vietnam sınırına kadar trenle yolculuk eden, buradan kara yoluyla başkente ulaşan Kim'e, bir koruma ordusunun eşlik ettiği görüldü.

Hanoi caddelerinde zırhlı limuzinle dolaşan Kim'in konaklayacağı Melia Oteli'nin önünde çok sayıda gazeteci, polis ve asker beklerken, yüzlerce kişi Kuzey Kore liderini görebilmek amacıyla yol kenarına kurulan barikatların arkasında toplandı. Basında, "otele geldiğinde rock yıldızı gibi karşılandığı" yorumları yapılan Kim'i gören bazı Vietnamlıların çığlık attığı belirtildi.

Bu arada Japon TBS TV kanalı, sigara tiryakisi olduğuna işaret ettiği Kim'in, tren yolculuğu sırasında Çin'deki bir istasyonda sigara molası verdiğini gösteren görüntüleri yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da bugün geç saatlerde Vietnam'a gelmesi bekleniyor.

Trump'ın, Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ve Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile görüştükten sonra Kim ile özel bir akşam yemeğinde bir araya gelmesi planlanıyor.