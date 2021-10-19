Trump, Kongre baskınıyla ilgili belgelerin gizlenmesi için dava açtı

Trump'ın avukatlarının, eski başkanın kayıtlarının 6 Ocak soruşturmasında kullanılmak üzere Kongreye verilmemesi için geçen hafta yaptıkları talebin Başkan Joe Biden yönetimince reddedilmesi üzerine Washington D.C'de dava açtıkları öğrenildi.

Dava dosyasında Kongre baskını özel komitesinin kayıtları talep etmesi, "Trump yönetiminin Anayasa'ya aykırı biçimde soruşturulması için tasarlanan ve Biden tarafından açıkça desteklenen rahatsız edici ve yasa dışı bir balık avı" olarak nitelendirildi.

Komitenin söz konusu kayıtları istemek için geçerli yasal bir nedeni olmadığı ifade dilen dava dilekçesinde, kayıtların büyük bölümünün yürütme ayrıcalıkları kapsamında koruma altında olduğu savunuldu.

Beyaz Saray sözcüsü Michael Gwin, "Anayasal yürütme ayrıcalıkları, Anayasa’yı devreden çıkarma girişimlerine ait bilgileri gizlemekte kullanılamaz." değerlendirmesinde bulunurken Kongre baskını özel komitesi, davayı "soruşturmayı geciktirme ve engelleme girişimi" olarak nitelendirdi.

ABD’de başkanın yürütme ayrıcalıkları kapsamında bazı kayıtları gizli tutma hakkı bulunurken bu yetkinin eski başkanlar tarafından kullanılıp kullanılamayacağı tartışılıyor.

TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANI BANNON SUÇLANIYOR

Öte yandan özel komitenin, soruşturma kapsamında ifade vermeyi reddeden Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon'ı, Kongreyi tahkir ile suçlayacağı bildirildi.

Uzmanlar, ABD kanunlarına göre Kongreyi tahkir suçunu işleyen kişilerin bir ila 12 ay hapis cezası alabildiğini, ancak bu karmaşık ve zorlu sürecin nadiren cezayla sonuçlandığını belirtti.

Bunun için Bannon’ın soruşturmada ifade vermeyerek Kongreyi tahkir ettiğine dair raporunun komiteden çıkmasından sonra Temsilciler Meclisince onaylanması, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından Columbia Bölgesi Savcılığına sunulması gerektiği bildirildi.

NELER OLMUŞTU?

Kongre baskını özel komitesi; eylül ayı sonunda, Trump yönetiminde görevli eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Kashyap Patel ve Trump'ın eski danışmanı Stephen Bannon'dan, 14 ve 15 Ekim'de Kongre baskını ve darbe girişimi iddiaları ile ilgili ifade vermelerinin talep edildiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Trump'ın avukatlarının dört eski çalışana bir mektup yazarak Trump ile iletişimlerinin ve ilgili belgelerin yürütme ayrıcalıkları nedeniyle kamuya açıklanmaması gerektiğini bildirdikleri iddia edilmişti.

Bannon'ın avukatı, komiteye yazdığı mektupta, komitenin yürütme ayrıcalıkları konusunda Trump ile uzlaşmaya varmadan veya konuyla ilgili bir mahkeme kararı olmadan müvekkilinin ifade vermeyeceğini belirtmişti. (AA)



