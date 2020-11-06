Trump konuşurken yayını kestiler! İddialarını madde madde çürüttüler

ABD'deki Başkanlık seçimlerinde oy sayım süreci devam ederken, yarışın kazananı hala tam olarak netleşmiş değil. Adaylar birbiri ardına açıklamalar yaparken, Donald Trump kameralar karşısına çıkarak seçimle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. “Eğer yasal oyları sayarsanız kolayca kazanırım” diyen Trump, pusulaların neden geç ulaştığına dair de komplo teorileri üretti. Demokratların aradaki farkın kapanması için ne kadar posta yoluyla kullanılan oya ihtiyacı olduğunu hesapladığını öne sürdü. Trump’ın herhangi bir kanıt sunmadığı iddiaları sonrası ABC, CBS ve NBC gibi kanallar canlı verdikleri basın toplantısının yayınını kesti. Kanalların en çok izleyiciye sahip olduğu akşam haberleri saatinde düzenlenen toplantı sırasında NBC sunucusu Lester Holt, “Burada kesmek zorundayız çünkü Başkan birçok yanlış suçlamada bulundu” dedi. ABC sunucusu David Muir ise, “Burada doğrulama yapılması gereken çok şey var” ifadelerini kullandı. TEK TEK AÇIKLADILAR CNN International yayına devam ederken, toplantıdan sonra Trump’ın açıklamalarını madde madde doğrulama yolunu seçti. İşte CNN’in yaptığı doğrulama maddelerinden öne çıkanlar:

Seçim hırsızlığı: Trump rakibinin seçimleri kendisinden çalmaya çalıştığını iddia ediyor. CNN bunun tamamen temelsiz bir iddia ve seçimlerin meşru olduğunu savundu. Trump’ın rakiplerinin bir şeyi çalmadığını yetkililerin yasal oyları saydığını belirtti. Trump toplantıya gelirken yüzündeki sıkıntılı ifade dikkat çekti. KRİTİK EYALETLER Trump, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania ve Georgia’da ilk sonuçlara bakarak buralarda kazandığını iddia ediyor. CNN bunun da yanlış olduğunu, Wisconsin ve Michigan’ı Biden’ın kazandığını, Pennsylvania ve Georgia’da da farkın hızla kapandığını yazdı. OY SAYIMINDA GECİKME Trump, Georgia’da seçimle alakasız bir yerde boru patladığını ve sayımın saatlerce durdurulduğunu savunuyor. CNN ise olayın oyların sayıldığı State Farm Arena’da gerçekleştiğini, yetkililerin dört saatlik gecikme sonucunda herhangi bir oyun zarar görmediğini söylediğini aktardı. KAPATILMIŞ CAMLAR Trump, Detroit’teki bir merkezde oyların sayıldığı binanın camlarının dışarıdan görünmeyecek şekilde kapatıldığı ve yasal gözlemcilerin içeride bulunmadığını öne sürdü. CNN, Cumhuriyetçi görevlilerin sayım merkezinin içinde olduğunu ve destek ekip geldikten sonra camların kapatıldığını ifade etti.