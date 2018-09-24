Trump: Kuzey Kore lideriyle ikinci zirve yakında olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ikinci görüşmenin çok yakında gerçekleşeceğini ifade etti.

CNN'in haberine göre; "Görünen o ki Kim Jong Un ile çok kısa bir süre içinde yeniden bir araya geleceğiz. Biliyorsunuz, bana çok güzel bir mektup yazmış ve ikinci kez bir araya gelmemizi istemişti. Pompeo hızlıca bu görüşme üzerine çalışacak." açıklamasında bulundu.

Amerika ve Kuzey Kore arasındaki sıcak diplomasi haziran ayında Singapur'daki görüşme ile başlamıştı.



