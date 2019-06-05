LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da on binlerce kişi kendisini protesto etmesine rağmen 20'yi bulmayan destekçilerinin "asıl kalabalık" olduğunu söyledi.

Trump, İngiltere ziyaretinin üçüncü ve son gününde, protestolara ilişkin Twitter mesajı paylaştı.

Ziyareti sırasında sürekli kendine karşı büyük gösteriler olacağını duyduğunu kaydeden Trump, "Ama tam tersi oldu. Yozlaşmış medyanın göstermekten nefret ettiği büyük kalabalıklar, ABD ve beni desteklemek için toplananlardan oluşuyordu. Organize fiyaskoların (göstericiler) aksine çok ve coşkululardı." dedi.

Dün İngiltere Başbakanı Theresa May ile düzenlediği ortak basın toplantısında da gösterileri, "çok çok küçük" olarak niteleyen Trump, protesto haberlerinin de yalan olduğunu öne sürdü.

- Trump'ı on binlerce kişi protesto etti

Ancak Trump'ın bu iddiasının aksine Londra'da yapılan Trump karşıtı gösteriye on binlerce kişinin katıldığı görüldü.

Sabah saatlerinden itibaren Trafalgar Meydanı'nda toplanan göstericiler, İngiliz polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Whitehall Caddesi'ni geçerek Parlamento Meydanı'na ulaştı.