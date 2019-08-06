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Trump, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 20:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'i 20 Ağustos'ta Beyaz Saray'da ağırlayacak - Görüşmede ikili ticaret ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in 20 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 20 Ağustos Salı günü ağırlayacağı Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile ikili ve bölgesel konuları kapsamlı şekilde ele alacağı kaydedildi.

Açıklamada, "İki lider ABD ile Romanya'nın karşı karşıya kaldığı ortak güvenlik meselelerinin çözüm yollarını ele alacak, ayrıca adil ve karşılıklı ticari ve enerji ortaklıklarını geliştirme konusunu konuşacak." ifadelsine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Romanya'da komünizmin yıkılışının 30. ve bu ülkenin NATO'ya girmesinin 15. yıl dönümü olmasına atıf yapılarak, Trump ile Iohannis'in bu yıl dönümlerini birlikte anacağı belirtildi.

ABD'nin Moskova'ya yönelik NATO "tedbirleri" kapsamında Romanya'ya gönderdiği "Yüksek İrtifa Füze Savunma Sistemi" (THAAD) haziranda bu ülkeye ulaşmış, söz konusu adım Rusya tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis Donald Trump Romanya

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