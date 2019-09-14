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Trump, Sisi'den "en favori diktatörüm" diye bahsetmiş

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2019 06:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay Fransa'da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'den "benim en favori diktatörüm" diye bahsettiği ortaya çıktı.

Trump, Sisi'den "en favori diktatörüm" diye bahsetmiş

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li ve Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Sisi'yi beklerken herkesin duyacağı şekilde "Benim en favori diktatörüm nerede?" diye bağırdı.

BU SÖZLERİN ARDINDAN ODADA SESSİZLİK OLDU

Trump'ın Sisi'yi kasteden bu ifadeleri şaka amaçlı kullandığını düşünen yetkililer, yine de bu sözlerin ardından odada bir sessizlik olduğunu kaydetti.

Haberde Sisi'nin bu sözleri duyup duymadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Trump Sisi diktatör

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