Trump durdurulamıyor! Yine destek çıktı!

Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi olan veliaht prensin politikalarına karşı yazılar yazan Kaşıkçı 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul konsolosluğunda Suudi yetkililerce öldürüldü.

Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde veliaht prensin rol alıp almadığı sorusuna cevap vermekten kaçındı, ancak MbS olarak anılan veliaht prensi desteklediğini ortaya koyan şu ana kadarki en kesin ifadelerini kullandı.

"(MbS) Suudi Arabistan'ın lideri. Çok iyi bir müttefik oldular" diyen Trump, Arabistan'ı destekliyor olmasının MbS'i desteklemek anlamına mı geldiği sorusuna, "Şu anda kesinlikle o anlama geliyor" cevabını verdi.

Trump, MbS'in Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olduğu iddiasını "şiddetle reddettiğini" hatırlattı.

Trump'ın Suudi Arabistan ile yakın ilişkilerini sürdürmek istese de Demokratlar ve Trump'ın partisinden birçok Kongre mensubu Kaşıkçı'nın ölümünden veliaht prensi sorumlu tutuyor.

Siyasetçiler Kongre'de ABD'nin Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü savaş verdiği desteği sona erdirmesi, Suudi Arabistan'a yeni yaptırımlar getirilmesi ve silah satışının durdurulması için kanun hazırlığı yapıyorlar.

ABD dış istihbarat kurumu CIA geçen ay Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını MbS'in verdiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

