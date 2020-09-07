Trump’tan Biden'a: Ben olmasaydım Çin Amerika'yı ele geçirirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li ünlü köşe yazarı Gordon Chang’in kaleme aldığı, ‘Çin Biden’ı destekliyor gibi gözüküyor’ yazısını paylaşarak, Demokrat Partili rakibi Joe Biden'a göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, “Tabi ki Biden’ı destekliyorlar. Çin’den milyarlarca dolar aldım ve bu paraları çiftçilerimize ve ABD Hazine Bakanlığı’na aktardım. Biden ve Hunter olsaydı Çin ABD’yi ele geçirirdi” ifadelerini kullandı.

GORDON CHANG: ÇİN, TRUMP’IN HAYATINI ZORLAŞTIRIYOR

Çin üzerinde uzman olduğu ifade edilen köşe yazarı Gordon Chang, yayımladığı yazısında, “Sürekli Rusya’nın seçimlere müdahalesinden bahsediyoruz. Eminim ki Ruslar bir şekilde müdahale etmeye çalışıyorlardır. Ama Çin’in eylemleri, Moskova’yı da Tahran’ı da geride bırakıyor. Çin’in botlarına ve aktivitelerine baktığımızda Joe Biden’ı destekliyor gibi gözüküyorlar ve Trump’ın hayatını zorlaştırıyorlar. Ayrıca protestoların şiddetlenmesi için çalışıyorlar. Sanırım Pekin yönetimi Demokratik Parti adayına oy verecek” ifadelerine yer verdi.

