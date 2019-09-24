Trump'tan Biden'e çok tartışılacak gönderme! 'Çoktan elektrikli sandalyeye oturtulmuştu'

Başkan Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile New York'ta yaptığı ikili görüşmede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ağustosta yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden "Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediği" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, "Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini söylediniz mi?" sorusuna karşılık Trump, bu konuyu Biden'ın kendisinin dile getirdiğini ve bu konuda yalan söylediğini iddia etti.

Biden'ın, Ukrayna ile oğlu hakkında konuşmadığına yönelik açıklamalarını "çok, çok kötü bir şey" diye nitelendiren Trump, Biden'ın oğlu hakkındaki soruşturmaların düşürülmesi karşılığında, Ukraynalı bazı kişilere 1,2 milyar dolar teklif ettiğini söyledi.

Trump, "Eğer, Biden'ın yaptığını bir Cumhuriyetçi yapsaydı, Biden'ın söylediğini bir Cumhuriyetçi söyleseydi şu ana kadar çoktan elektrikli sandalyeye oturtulmuştu." ifadesini kullandı.

Başkan Trump ayrıca, Ukrayna nedeniyle görevinden azledilmesi riskini ciddiye almadığını kaydetti.