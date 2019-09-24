HABER

Trump'tan 'Mısır'daki gösterilerden endişe duymuyorum' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2019 04:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı düzenlenen gösterilerden endişe duymadığını belirtti.

Trump'tan 'Mısır'daki gösterilerden endişe duymuyorum' açıklaması

Trump, BM 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Sisi ile görüşmesi öncesi gazetecilerin karşısına çıktı.

Sisi'nin kısa sürede iyi bir iş yaptığını ifade eden Trump, "Görevi devraldığında ülke karışıklık içindeydi, şimdi değil." ifadesini kullandı.

Mısır'da düzenlenen Sisi karşıtı gösterilerden endişe duyup duymadığına yönelik bir soruya ise Trump, "Herkese karşı gösteriler oluyor, dünyadaki en iyi arkadaşınız (ABD'nin eski Başkanı Barack Obama) Obama'ya karşı bile birçok gösteri oldu. Bu konuda endişeli değilim. Mısır'ın muhteşem bir lideri var ve saygı görüyor." yanıtını verdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bazı meydanlarda, geçen hafta ilk defa Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösteri düzenlenmişti. Tahrir Meydanı da dahil bazı meydanlarda bir araya gelen Mısırlılar, Sisi karşıtı sloganlar atmıştı. (AA)

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
ABD imzayı attı! Asker sayısını arttırıyor!ABD imzayı attı! Asker sayısını arttırıyor!
Saldırı için İran'ı sorumlu tuttular!Saldırı için İran'ı sorumlu tuttular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump mısır

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Vodafone Park'ta Sergen Yalçın sürprizi!

Vodafone Park'ta Sergen Yalçın sürprizi!

Kartal'ın kanadı kırık! Yine kazanamadı

Kartal'ın kanadı kırık! Yine kazanamadı

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD, Polonya’daki asker sayısını 5 bin 500’e çıkaran anlaşmayı imzaladı

ABD imzayı attı! Asker sayısını arttırıyor!

Fransa, Almanya ve İngiltere saldırı için İran'ı sorumlu tuttu

Saldırı için İran'ı sorumlu tuttular!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

Trump'tan Biden'e çok tartışılacak gönderme! 'Çoktan elektrikli sandalyeye oturtulmuştu'

Trump'tan 'elektrikli sandalye' göndermesi!

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.