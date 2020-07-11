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  4. Trump'tan çarpıcı NATO itirafı: Eğer bu cevabı vermeseydim...

Trump'tan çarpıcı NATO itirafı: Eğer bu cevabı vermeseydim...

DÜNYA HABERLERİ  | 11.07.2020 20:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin NATO ile ilişkisine değinerek, “ABD, NATO’dan ayrılmak istemiyor” dedi.

Trump'tan çarpıcı NATO itirafı: Eğer bu cevabı vermeseydim...

ABD Başkanı Donald Trump, NATO hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Trump, ABD’nin NATO ile olan ilişkisine değinerek, “ABD, NATO’dan ayrılmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

"EĞER BU CEVABI VERMESEYDİM BAZI ÜLKELER ÖDEME YAPMAYACAKTI"

ABD’nin müttefiklerinin NATO’ya olan paylarını ödemek zorunda olduklarını vurgulayan Başkan Trump, “Üye ülkelerin adil olarak paylarını ödemelerini istiyorum. Neredeyse hiçbir şey ödemeyen bazı ülkeler vardı ve şimdi ödüyorlar. Bana o büyük soruyu sordular. NATO’dan çıkar mısın? Ben de ’Evet gidecektim’ dedim. Eğer bu cevabı vermeseydim bazı ülkeler hala ödeme yapmayacaklardı” ifadelerini kullandı.

Trump, NATO’ya üye ülkelerin savunma harcamalarının NATO taahhütleri kapsamında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’si olduğunu fakat bunun yeterli olmadığının altını çizdi.

Öte yandan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yeni çıkardığı kitapta Trump’ın 2018 NATO zirvesinde NATO’dan çekilme kararı aldığını iddia etmişti. (İHA)

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