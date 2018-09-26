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Trump'tan Çin'e şok suçlama! Dünyanın gözü orada

DÜNYA HABERLERİ  | 26.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i kasım ayındaki seçimlere müdahale etmekle suçladı.

Trump'tan Çin'e şok suçlama! Dünyanın gözü orada

Trump, ilk kez başkanlık yaptığı BM Güvenlik Konseyinin nükleer silahsızlanma ve kitle imha silahları oturumunda Çin'e yönelik eleştiriler yöneltti.

ABD Başkanı Trump, ''Ne yazık ki Çin'in kasım ayındaki seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öğrendik. Benim ya da bizim kazanmamızı istemiyorlar, çünkü Çin'e ticaret konusunda meydan okuyan ilk başkanım ve kazanıyoruz. Seçimlerimize müdahale etmelerini istemiyoruz.'' dedi.

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Donald Trump ABD Başkanı çin

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