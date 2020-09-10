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Trump'tan Erdoğan yorumu: Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum

10.09.2020 10:29 | Son Güncelleme

Watergate skandalını ortaya çıkaran ödüllü gazeteci Bob Woodward'ın Eylül ortasında piyasaya çıkacak yeni kitabında ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yorumlarının da yer aldığı bildirildi.

Trump'tan Erdoğan yorumu: Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum

ABD basını, Salı günü piyasaya çıkması beklenen kitabın bazı bölümlerini yayımladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Woodward, kitap için Trump ile yaptığı mülakatlardan birinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasının ne kadar iyi olduğunu da sordu.

Trump şu yanıtı verdi; "İşin komik tarafı, (yabancı liderlerle) ilişkilerimde karşımdaki ne kadar sert, ne kadar acımasızsa o kadar iyi anlaşıyorum. Anladın mı? Bir gün bana bunu açıklasana, tamam mı?"

Fox News canlı yayınında konuşan Trump daha önce de "Erdoğan gibi birinci sınıf satranç oyuncusu olan yabancı liderlerden dolayı onlarla baş edecek, zihinsel olarak sıhhatli olmayan bir başkana sahip olamayız' demişti.

Trump Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var, onları tanıyorum. Mesela, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda (Biden için) nerede olduğunu dahi bilmeyen ve bodrum katından çıkıp konuşamayan birine (başkan olarak) sahip olamazsınız." ifadesini kullanmıştı.

Trump bu sözlerle ABD Başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden'ı hedef almıştı.

Zira Demokrat Başkan Adayı Biden'ın ocak ayında New York Times'ta yayımlandığı ortaya çıkan bir mülakatında Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözler Ankara'nın sert tepkisini çekmişti.


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