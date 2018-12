Trump'tan eski Dışişleri Bakanı Tillerson'a: Taş kafalı!

Trump'ın Twitter kullanımını da eleştiren eski bakan, Amerikan halkının Trump'ın sosyal medya paylaşımlarıyla yetinmesinin kendisine rahatsızlık verdiğini belirtti.

13 MART'TA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Eski Exxon Mobil Üst Yöneticisi Tillerson, Trump'ın ilk kabinesinde dışişleri bakanı olarak bir yılı aşkın süre görev yaptı. Trump ile özellikle Kuzey Kore ve Körfez ülkeleri politikalarında sık sık çatışan Tillerson, Trump tarafından 13 Mart'ta görevinden alınmıştı.

Trump'ı "moron" diye tanımladığı da iddia edilen Tillerson'ın yerine İran karşıtlığıyla tanınan ve o tarihte CIA Direktörlüğü görevini yürüten Mike Pompeo getirilmişti.

TRUMP'TAN SERT TEPKİ: KALIN KAFALI

Diğer taraftan Trump ise Twitter hesabı üzerinden Tillerson'a yanıt verdi.

Trump paylaşımında, "'Mike Pompeo harika bir iş yapıyor, onunla gurur duyuyorum. Onun selefi olan Rex Tillerson ise gerekli zeka kapasitesine sahip değildi. Bir taş kadar kalın kafalı olan bu adamdan hızlıca kurtulamadım. İnanılmaz derecede tembeldi. Neyse ki şimdi bakanlıkta yeni bir ruh var" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!