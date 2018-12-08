HABER

Trump'tan eski Dışişleri Bakanı Tillerson'a: Taş kafalı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.12.2018 01:02 | Son Güncelleme

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Tillerson, Trump'ı "disiplinsiz" olmakla suçlarken, ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabı üzerinden Tillerson için "Gerekli zeka kapasitesine sahip değildi. Bir taş kadar kalın kafalı olan bu adamdan hızlıca kurtulamadım." şeklinde yazdı.

Trump'tan eski Dışişleri Bakanı Tillerson'a: Taş kafalı!

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, konuk olduğu Amerikan CBS televizyonunda gazeteci Bob Schieffer'e Donald Trump'ı anlattı.

"DİSİPLİNSİZ, OKUMAYI SEVMEYEN BİR ADAM"

Tillerson, Trump'la çalışmasına ilişkin "Benim için zor olan şey, disiplinli, oldukça süreç odaklı ExxonMobil şirketinden gelip oldukça disiplinsiz, okumayı sevmeyen, brifing raporlarını okumayan ve birçok şeyin detaylarına bakmayı sevmeyen ve sadece 'ben buna inanıyorum' diyen bir adamla çalışmaktı." ifadelerini kullandı.

"TRUMP İÇGÜDÜLERİYLE HAREKET EDERDİ"

Trump'ın genellikle içgüdüleriyle hareket ettiğini ve bunun da zaman zaman fevrilik gibi göründüğünü anlatan Tillerson, "Fevri davranmak istemiyor aslında. Gerçekten içgüdüleri ile hareket etmeye çalıştığını düşünüyorum." diye konuştu.

Tillerson "Çok sık bir şekilde Başkan 'bunu yapmak istiyorum ve şöyle yapmak istiyorum' derdi. Ve ben de ona 'Sayın Başkan ne yapmak istediğinizi anlıyorum ama bunu yapamazsınız, bu kanunları ihlal ediyor' derdim." ifadesini kullandı.

Trump'ın Twitter kullanımını da eleştiren eski bakan, Amerikan halkının Trump'ın sosyal medya paylaşımlarıyla yetinmesinin kendisine rahatsızlık verdiğini belirtti.

13 MART'TA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Eski Exxon Mobil Üst Yöneticisi Tillerson, Trump'ın ilk kabinesinde dışişleri bakanı olarak bir yılı aşkın süre görev yaptı. Trump ile özellikle Kuzey Kore ve Körfez ülkeleri politikalarında sık sık çatışan Tillerson, Trump tarafından 13 Mart'ta görevinden alınmıştı.

Trump'ı "moron" diye tanımladığı da iddia edilen Tillerson'ın yerine İran karşıtlığıyla tanınan ve o tarihte CIA Direktörlüğü görevini yürüten Mike Pompeo getirilmişti.

TRUMP'TAN SERT TEPKİ: KALIN KAFALI

Diğer taraftan Trump ise Twitter hesabı üzerinden Tillerson'a yanıt verdi.

Trump paylaşımında, "'Mike Pompeo harika bir iş yapıyor, onunla gurur duyuyorum. Onun selefi olan Rex Tillerson ise gerekli zeka kapasitesine sahip değildi. Bir taş kadar kalın kafalı olan bu adamdan hızlıca kurtulamadım. İnanılmaz derecede tembeldi. Neyse ki şimdi bakanlıkta yeni bir ruh var" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

Trump, Tillerson'ı dışişleri bakanlığı görevine getirdiğinde ise "Dışişleri bakanı olmak üzere dünyanın gerçek anlamda en büyük iş liderlerinden birini seçtim. ExxonMobil CEO'su ve Başkanı Rex Tillerson." paylaşımında bulunmuştu.

(AA)

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Trump’tan Kendisine 'Disiplinsiz' Diyen Tillerson’a: 'Tembelin Tekiydi'Trump’tan Kendisine 'Disiplinsiz' Diyen Tillerson’a: 'Tembelin Tekiydi'
Yorum: Merkel Başbakan kalacakYorum: Merkel Başbakan kalacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Rex Tillerson

En Çok Okunan Haberler

Kulisleri hareketlendiren açıklama: 51 il ve ilçede adaylar belli oldu

Kulisleri hareketlendiren açıklama: 51 il ve ilçede adaylar belli oldu

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

İlginizi Çekebilir

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

Kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

Dünyanın gözü oradaydı! Yerine gelecek isim belli oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Yerine gelecek isim belli oldu

CNN duyurdu: Beyaz Saray'da sürpriz istifa iddiası

ABD'yi sarsan istifa iddiası!

Kış alerjisi onu öldürecek! Üşüdüğü anda...

Kış alerjisi onu öldürecek! Üşüdüğü anda...

Tüm kanıtlar ortaya çıktı! Hepsini itiraf etti

Hepsi ortaya çıktı! İç çamaşırlarıyla...

Dünyayı gezerek ayda 45 bin lira kazanacak!

Dünyayı gezerek ayda 45 bin lira kazanacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.