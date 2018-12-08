Trump'tan eski Dışişleri Bakanı Tillerson'a: Taş kafalı!

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, konuk olduğu Amerikan CBS televizyonunda gazeteci Bob Schieffer'e Donald Trump'ı anlattı.

"DİSİPLİNSİZ, OKUMAYI SEVMEYEN BİR ADAM"

Tillerson, Trump'la çalışmasına ilişkin "Benim için zor olan şey, disiplinli, oldukça süreç odaklı ExxonMobil şirketinden gelip oldukça disiplinsiz, okumayı sevmeyen, brifing raporlarını okumayan ve birçok şeyin detaylarına bakmayı sevmeyen ve sadece 'ben buna inanıyorum' diyen bir adamla çalışmaktı." ifadelerini kullandı.

"TRUMP İÇGÜDÜLERİYLE HAREKET EDERDİ"

Trump'ın genellikle içgüdüleriyle hareket ettiğini ve bunun da zaman zaman fevrilik gibi göründüğünü anlatan Tillerson, "Fevri davranmak istemiyor aslında. Gerçekten içgüdüleri ile hareket etmeye çalıştığını düşünüyorum." diye konuştu.

Tillerson "Çok sık bir şekilde Başkan 'bunu yapmak istiyorum ve şöyle yapmak istiyorum' derdi. Ve ben de ona 'Sayın Başkan ne yapmak istediğinizi anlıyorum ama bunu yapamazsınız, bu kanunları ihlal ediyor' derdim." ifadesini kullandı.