Trump'tan eski Dışişleri Bakanı Tillerson'a: Taş kafalı!

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, konuk olduğu Amerikan CBS televizyonunda gazeteci Bob Schieffer'e Donald Trump'ı anlattı.
"DİSİPLİNSİZ, OKUMAYI SEVMEYEN BİR ADAM"
Tillerson, Trump'la çalışmasına ilişkin "Benim için zor olan şey, disiplinli, oldukça süreç odaklı ExxonMobil şirketinden gelip oldukça disiplinsiz, okumayı sevmeyen, brifing raporlarını okumayan ve birçok şeyin detaylarına bakmayı sevmeyen ve sadece 'ben buna inanıyorum' diyen bir adamla çalışmaktı." ifadelerini kullandı.
"TRUMP İÇGÜDÜLERİYLE HAREKET EDERDİ"
Trump'ın genellikle içgüdüleriyle hareket ettiğini ve bunun da zaman zaman fevrilik gibi göründüğünü anlatan Tillerson, "Fevri davranmak istemiyor aslında. Gerçekten içgüdüleri ile hareket etmeye çalıştığını düşünüyorum." diye konuştu.
Tillerson "Çok sık bir şekilde Başkan 'bunu yapmak istiyorum ve şöyle yapmak istiyorum' derdi. Ve ben de ona 'Sayın Başkan ne yapmak istediğinizi anlıyorum ama bunu yapamazsınız, bu kanunları ihlal ediyor' derdim." ifadesini kullandı.
Trump'ın Twitter kullanımını da eleştiren eski bakan, Amerikan halkının Trump'ın sosyal medya paylaşımlarıyla yetinmesinin kendisine rahatsızlık verdiğini belirtti.
13 MART'TA GÖREVDEN ALINMIŞTI
Eski Exxon Mobil Üst Yöneticisi Tillerson, Trump'ın ilk kabinesinde dışişleri bakanı olarak bir yılı aşkın süre görev yaptı. Trump ile özellikle Kuzey Kore ve Körfez ülkeleri politikalarında sık sık çatışan Tillerson, Trump tarafından 13 Mart'ta görevinden alınmıştı.
Trump'ı "moron" diye tanımladığı da iddia edilen Tillerson'ın yerine İran karşıtlığıyla tanınan ve o tarihte CIA Direktörlüğü görevini yürüten Mike Pompeo getirilmişti.
TRUMP'TAN SERT TEPKİ: KALIN KAFALI
Diğer taraftan Trump ise Twitter hesabı üzerinden Tillerson'a yanıt verdi.
Trump paylaşımında, "'Mike Pompeo harika bir iş yapıyor, onunla gurur duyuyorum. Onun selefi olan Rex Tillerson ise gerekli zeka kapasitesine sahip değildi. Bir taş kadar kalın kafalı olan bu adamdan hızlıca kurtulamadım. İnanılmaz derecede tembeldi. Neyse ki şimdi bakanlıkta yeni bir ruh var" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.
Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Aralık 2018
Trump, Tillerson'ı dışişleri bakanlığı görevine getirdiğinde ise "Dışişleri bakanı olmak üzere dünyanın gerçek anlamda en büyük iş liderlerinden birini seçtim. ExxonMobil CEO'su ve Başkanı Rex Tillerson." paylaşımında bulunmuştu.
(AA)
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