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Trump'tan flaş açıklama! "3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakınız"

02.10.2023 11:48 | Son Güncelleme:
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ABD Eski Başkanı Donald Trump seçim hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Biden'ın en büyük rakibi olarak gösterilen Trump, Iowa eyaletinde yaptığı bir seçim mitinginde, "3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakınız" ifadelerinde bulundu.

Trump'tan flaş açıklama! "3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakınız"

ABD'nin 45. Başkanı olarak 2017-2021 yılları arasında görev yapan Donald Trump, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın karşısında en güçlü aday olarak duruyor. Yapılan birçok seçim anketinde Biden'ın geride olduğu bilinirken Trump, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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FLAŞ SÖYLEM: "3. DÜNYA SAVAŞI..."

Trump'ın başkanlık döneminde benimsediği agresif politika tercihi, günümüzdeki seçim çalışmalarında değişmeden devam ediyor.

2024 Başkanlık seçimleri için Iowa eyaletindeki bir miting yapan Trump, "3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakınız" dedi.

Bu savaşın çok büyük bir yıkım getireceğini düşünen Trump, "Sizleri Afganistan'daki gibi güçsüz hale gelerek değil; daha güçlü bir şekilde bu savaşın dışında tutacağım." dedi.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI DA ELE ALDI

Trump düzenlediği mitingde, göreve geldiğinde Rusya-Ukrayna savaşını direkt ele alacağını ifade ederek, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı kısa sürede çözeceğim." dedi.


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Afganistan Rusya Ukrayna Donald Trump Joe Biden 3 dünya savaşı abd

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