HABER

Trump'tan flaş çağrı! 'Bu ülkemiz için çok kötü'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 22:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik devam eden azil soruşturmasına ilişkin, "Bu cadı avı şu anda bitmeli. Bu ülkemiz için çok kötü." ifadelerini kullandı.

Trump'tan flaş çağrı! 'Bu ülkemiz için çok kötü'

Trump, Twitter'dan, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'ın, Temsilciler Meclisinde verdiği ifadeye ilişkin, "Azil cadı avı şu anda bitmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Sondland'ın bugünkü ifadesinde, Donald Trump'a sürekli "Ukrayna'dan ne istiyorsun" şeklindeki soruyu yönelttiğini anlattığını belirten Trump, kendisinin "Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben bir şeyin karşılığında başka bir şey de istemiyorum. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'den doğru olanı yapmasını istedim." yanıtını verdiğini anımsattı.

ABD Başkanı Trump, "Bu cadı avı şu anda bitmeli. Bu ülkemiz için çok kötü." ifadelerini kullandı.

'DEMOKRATLAR HAYALETLERİ KOVALIYOR'

Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gordon Sondland'ın ifadesi hatırlatılarak, "Ortada hiçbir zaman bir baskı yoktu. ABD'nin Ukrayna'ya yardımları devam etti, Bidenlar'a yönelik bir soruşturma açılmadı, Başkan Trump Zelenskiy ile buluşup görüştü. Demokratlar hayaletleri kovalamayı sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklamasıABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy ile temmuz ayında telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti. ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu. Ancak Trump'ın, telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, geçen ay yaptığı oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, ilk oturum da geçen hafta çarşamba günü yapılmıştı. (AA)

PARTNER Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor
Apartman toplantısında kapıcı- yönetici kavgasında polis yaralandıApartman toplantısında kapıcı- yönetici kavgasında polis yaralandı
Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralıRestoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland Azil cadı avı Donald Trump Ukrayna Vladimir Zelenskiy

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Şehitlerin cenazesini kaçırmıştı! Yakalandı

Şehitlerin cenazesini kaçırmıştı! Yakalandı

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

TBMM'de gündem erken seçim! CHP'den ilk açıklama

TBMM'de gündem erken seçim! CHP'den ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

20 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

20 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

İdlib'de sığınmacı kampına füze saldırısı: 8 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de sığınmacı kampına saldırı: Çok sayıda ölü var

Şişli'deki tecavüz girişiminde flaş gelişme! Karar verildi

Şişli'deki tecavüz girişiminde flaş gelişme! Karar verildi

MSB'den Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

MSB'den Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.