Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin her yıl, Çin üzerinden yüz milyarlarca dolar kaybettiğini ve bunun bir sonu olmadığını, önceki ABD yönetimlerinin buna izin verdiğini öne sürdü.

Kendisinin böyle bir ticari ilişkiye izin vermeyeceğini vurgulayan Trump, "Adil ticareti sağlamak için bu çok adaletsiz ticari ilişkiyi dengelemeliyiz. Çin, 75 milyar dolarlık Amerikan ürünlerine yeni gümrük vergileri getirmemeliydi." ifadesini kullandı.

Çin'in bu kararı siyasi nedenlerle aldığını belirten Trump, "1 Ekim'den başlamak üzere Çin'den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 30 oranında vergi uygulamaya başlayacağız. Ayrıca halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünü de 1 Eylül itibariyle yüzde 15 oranında vergilendirilmeye başlanacak. Bu konuya ilginiz için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN VE ABD ARASINDA GÜMRÜK VERGİSİ GERGİNLİĞİ

Trump, "ticaret savaşları" tartışması devam ederken, ay başında 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı.