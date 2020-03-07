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Trump'tan koronavirüs açıklaması: Her şeye hazırlıklıyız

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2020 02:22 | Son Güncelleme

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezini (CDC) ziyaret ederek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili brifing alan Başkan Donald Trump, "Bu tür bir şeyin ne zaman patlak vereceğini bilemezsiniz. Ama virüsle ilgili her şeye hazırlıklıyız." dedi.

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Her şeye hazırlıklıyız

Trump ve Sağlık Bakanı Alex Azar, ülkenin koronavirüsle mücadelesindeki merkezi kurumların başında gelen CDC'nin Atlanta'daki merkezini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaları yerinde teftiş etti.

"KORONAVİRÜSLE İLGİLİ HER ŞEYE HAZIRLIKLIYIZ"

Çin'de Kovid-19 vakalarının duyulmasından 7 gün sonra tüm önlemlerin alınmış olduğunu vurgulayan Trump, "Bu tür bir şeyin ne zaman patlak vereceğini bilemezsiniz. Ama virüsle ilgili her şeye hazırlıklıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"TIPKI GRİP GİBİ..."

İnsanların seyahat başta olmak üzere birçok konuda rahat davranmaları gerektiğini ve paniğe gerek olmadığını vurgulayan Trump, "Kovid-19, tıpkı grip gibi, fiziksel olarak zayıf olan yaşlı insanları öldürüyor." diye konuştu.

Kovid-19'u daha hafif atlatan kişilerin istatistiklere dahil edilmediğini bu nedenle de Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarının yüksek çıktığını savunan Trump, "Bu insanları görmüyoruz. Eğer bu insanlar hesaba katılırsa, istatistikler daha iyi olur. Çünkü birçok kişi iyileşiyor." ifadesini kullandı.

"BELKİ DE BAŞKAN OLMAK YERİNE DOKTOR OLMALIYDIM"

Trump, insanlarla virüs hakkında konuştuğunda, "Bu kadar çok şeyi nasıl biliyorsunuz?" sorusuna maruz kaldığını belirterek, "Belki de doğal bir yeteneğim vardır. Belki de başkan olmak yerine doktor olmalıydım. Benim amcam da Massachusetts Teknoloji Enstitüsünü (MIT) kazanmıştı ve süper dahiydi." diye konuştu.

Bakan Azar da 4 milyon Kovid-19 testinin gelecek hafta sonuna kadar hazır olacağını kaydetti.

NEW YORK'TA VAKA SAYISI ARTTI, MARYLAND EYALETİNDE İLK KEZ KORONAVİRÜS GÖRÜLDÜ

Öte yandan yetkililer New York kentindeki vaka sayısını 33 olarak güncellerken, vaka sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Başkent Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinde de ilk kez Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Maryland Valisi Larry Hogan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington'a yaklaşık 1,5 saat uzaklıktaki Baltimore kentinde 3 kişide Kovid-19 olduğunun teyit edildiğini duyurdu.

Hastaların virüsü deniz aşırı ziyaretleri esnasında kaptığı ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

ÖLÜM ORANI NORMAL GRİBİN ÜSTÜNDE

Diğer yandan koronavirüsle mücadele kapsamında, Ulusal Bölge ve Kent Sağlık Görevlileri Birliği Başkanı George Roberts, Washington'da bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kovid-19 hakkında "Bu yeni bir virüs ve her geçen gün yeni bir şey öğreniyoruz." diyen Roberts, virüsten etkilenen tek bir kişinin hastalığı 2 ila 4 kişiye bulaştırma potansiyeli olduğunu vurguladı.

Roberts, bu virüsün sadece insanları değil, bazı hayvanları da etkilediğini ve çok nadir olsa da hayvanlardan insanlara bulaşabileceğini kaydetti.

George Roberts, Kovid-19'da ölüm oranlarının yüzde 3,4 ile normal gripten yüksek olduğunu belirtti.

ABD'de vaka sayısı 200'ü geçerken, yaşamını yitirenlerin sayısı da 14'ü buldu. Virüs ölümlerinden biri hariç hepsinin Washington eyaletinde olduğu kaydedildi.

(AA)

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