Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması: New York'u zorlu haftalar bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Görev Gücü günlük basın toplantısında salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

7 EYALET 'AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ

New York, California, Washington, Iowa, Louisiana, Teksas ve Florida eyaletlerini "afet bölgesi" ilan ettiklerini kaydeden Trump, bu ilanın hukuki açıdan öneminin büyük olduğunu kaydetti.

New York'un Kovid-19 salgını konusunda en sıcak bölge olduğunu vurgulayan Trump, "New York şu anda koronavirüs ile mücadelede ciddi bir problem teşkil ediyor. New York'u zorlu haftalar bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD'nin bazı kesimlerinde virüsün oldukça az görüldüğünü kaydederek, "ABD'nin büyük bir bölümünde hayat, diğer bölgelerden çok daha önce normale dönecek." diye konuştu.

"VİRÜS ÖNLEMLERİ NE KADAR UZARSA, EKONOMİMİZ O KADAR KÖTÜYE GİDER"

Ekonomiyi bir an önce eski haline getirmek için birçok insanın iş hayatına dönmesi gerektiği açıklamaları ile tepki çeken Trump, bu fikrinin arkasında durduğunu bugünkü basın toplantısında birçok kez vurguladı.