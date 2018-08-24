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Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2018 20:52 | Son Güncelleme

Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore ziyaretini iptal etti. Trump attığı mesajda, "Nükleer silah konusunda gereken ilerlemeyi sağlayamıyoruz. Bu yüzden Pompeo’dan Kuzey Kore'ye gitmemesini istedim" dedi.

Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun gelecek hafta yapacağı Kuzey Kore ziyareti iptal edildi. Başkan Trump, art arda paylaştığı sosyal medya mesajlarında "Dışişleri Bakanı Pompeo'dan şu anda Kuzey Kore'yi ziyaret etmemesini istediğini" belirtti.

Trump kararına gerekçe olarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanamamasını gösterdi.

"Çin'in bu konuda üzerine düşeni yapmadığını" savunan Trump, "Çin ile ticaret sorunu çözüldüğünde, Pompeo Kuzey Kore'ye gidecektir" mesajı verdi.

KİM JONG UN'A SAYGILARINI SUNDU

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a "En sıcak dilekleri ve saygılarını sunduğunu" yazan Trump, "Onu yakında görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kuzey Kore Mike Pompeo

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
başlık ve içerik arasındaki fark fersah fersah olan tek sosyal medya sitesi.
Ben de makarnacılar kazandı sandım
valla her ülkeyle uğraş küçük enişteyle uğraşma
bu domuz ateş olsa kendini yakar
Trump ın amacı kendi ülkesi haricinde diğer tüm ülkelerin ekonomik durumlarını istikrarsızlaştırmak. Obama yı daha çok ararsınız.
BU ADAM ÇOK SAKAT!
Trump efendi ne yapıyor neden böyle saldırıyor ekonomilere devletlere bitik ülkenin sancısı ne nedir kim yong seninle el sıkıştı şimdi geri vites yapan dönek başkan sen değilmişim o zaman kim daha delikanlı ama bu iş delikanliliga bakmıyor halkların toplumların senin gözünde önemi yok trump efendi Trump efendi ekonomi ticaret zayıflayınca hemen saldırmak için zemin yaratılıyor ABD devletleri tarafından çünkü AND devketlerine para savaş ile hep geri dönmüştür savaştan sonra abd hep kazanmıştır umarım bu sefer olmaz.
Bir delinin düş leri
Adam manyak
trump gelsin chp ye başkan olsun, küçük enişteden daha cok oy alır. :) bu aralar ortalarda yok. hayır olsun inşallah. basına bir açıklama falan yapsa da insanlar bayram bayram neşesini bulsa eğlense. :)
DENGESİZ HERİF
ŞİZOFREN SARI KAFA
Bu manyak herif dünyanın başına bela oldu. Her adımı olay...
Gerime değil mi..Her guşun eti yenmez oğğlııııımmm..daa hooydeee.
gitmesin.
aslanım sen kafayı yemişsin hadi hayırlısı! melana terl ediyor otur ağla!
dengesiz
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