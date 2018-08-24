Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun gelecek hafta yapacağı Kuzey Kore ziyareti iptal edildi. Başkan Trump, art arda paylaştığı sosyal medya mesajlarında "Dışişleri Bakanı Pompeo'dan şu anda Kuzey Kore'yi ziyaret etmemesini istediğini" belirtti.
Trump kararına gerekçe olarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanamamasını gösterdi.
I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Ağustos 2018
"Çin'in bu konuda üzerine düşeni yapmadığını" savunan Trump, "Çin ile ticaret sorunu çözüldüğünde, Pompeo Kuzey Kore'ye gidecektir" mesajı verdi.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a "En sıcak dilekleri ve saygılarını sunduğunu" yazan Trump, "Onu yakında görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
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