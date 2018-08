Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun gelecek hafta yapacağı Kuzey Kore ziyareti iptal edildi. Başkan Trump, art arda paylaştığı sosyal medya mesajlarında "Dışişleri Bakanı Pompeo'dan şu anda Kuzey Kore'yi ziyaret etmemesini istediğini" belirtti.

Trump kararına gerekçe olarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanamamasını gösterdi.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula...