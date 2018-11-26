Trump'tan açık tehdit: Tamamen kapatırım!

Göçmen kervanındakilerden 'şoven' diye söz eden ve çoğunun azılı suçlu olduğu iddiasını tekrarlayan Trump, Meksika'dan hepsini ülkelerine geri göndermesini talep etti.

'ÜLKELERİNE NASIL GÖNDERİRSEN GÖNDER'

Meksika'ya "İster uçakla ister otobüsle nasıl istiyorsan öyle geri gönder, ama onlar ABD'ye GİRMEYECEKLER" diye seslenen Trump, "Gerekirse sınırı kalıcı şekilde kapatırız" resti çekti.

Yine seçim kampanyasından beri dilinden düşürmediği Meksika sınırına baştan sona duvar çekme vaadini gündeme getiren Trump, "Kongre, DUVARI finanse et" çağrısında bulundu.



