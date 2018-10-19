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Trump'tan Meksika'ya: Sınırı kapatır, asker yığarım

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2018 00:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika hükümetini Orta Amerika ülkesi Honduras’tan ABD’ye kaçak giriş yapmak için ayrılan göçmen karavanını durdurması için tehdit etti.

Trump'tan Meksika'ya: Sınırı kapatır, asker yığarım

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika hükümetini Orta Amerika ülkesi Honduras’tan geçen Cumartesi ABD’ye kaçak giriş yapmak için ayrılan göçmen karavanını durdurması için tehdit etti. Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada , “Bu ülkelere yapılan ödemelerin durdurulmasına ek olarak, Meksika’dan bu saldırıyı durdurmasını istemek zorundayım. Eğer kabul görmezse, orduyu çağırıp, güney sınırını kapatacağım” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'ye yasa dışı yollardan giren herkesin ülkelerine geri gönderilmeden önce tutuklanacağı ve gözaltına alınacağı konusunda uyarıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yarın bölgeye giderek, konuyla ilgili bir dizi görüşmede bulunacağı da öğrenildi.

Meksika hükümeti ise ABD’ye sığınma başvurusunda bulunmak isteyen büyük Honduras karavanı için Chiapas eyaletine 244 federal polis gönderdi. Buna ek olarak, göçmenleri vazgeçirmek amacı ile de Meksika’ya vizesiz giriş yapanların sınır dışı edileceklerini duyurdu.

Cumartesi günü 2 binden fazla Honduraslı göçmen ABD’ye ulaşmak için, başkent Tegucigalpa'nın 180 kilometre kuzeyinde bulunan San Pedro Sula’dan Guatemala’ya giriş yaptı.

(İHA)

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Trump Meksika tehdit göçmen

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