HABER

Trump'tan 'Suriye'den çekilme' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 19.01.2019 23:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de çok az sayıda IŞİD mensubu kaldığını ifade ederek, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için IŞİD'lileri öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz." dedi.

Trump'tan 'Suriye'den çekilme' açıklaması

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin Münbiç ilçesindeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Amerikalıların aileleriyle görüşmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıda ölen Amerikalıların aileleriyle görüşmenin kendisi için zor bir durum olduğunu belirten Trump, IŞİD'i mağlup etmelerinin önemine vurgu yaptı.

"RUSYA VE İRAN İÇİN IŞİD 'LİLERİ ÖLDÜRÜYORUZ"

Görevi devraldığında Suriye'de IŞİD'in birçok yerde etkin olduğunu kaydeden ve kendi yönetiminin terör örgütüne karşı ciddi bir başarı kazandığını savunan Trump, şunları söyledi:

"Peki biz kimin için IŞİD'lileri öldürüyoruz? Rusya'nın, İran'ın, Suriye'nin en kötü düşmanı DAEŞ. Dolayısıyla bizimle her zaman aynı fikirde olmayan insanlar için DAEŞ mensuplarını öldürüyoruz. Ayrıca (IŞİD'i yenerek) Esad'a da büyük bir iyilik yaptık."

Suriye'de IŞİD'i yüzde 99 oranında yok ettiklerini öne süren Trump, son üç haftada örgüte karşı ciddi saldırılar gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Trump, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için IŞİD'lileriı öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz. Bunu seçim kampanyamdan bu yana söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"KİM BU GÖRÜŞMEYİ ÇOK İSTİYOR, BEN DE ÖYLE"

Trump ayrıca şubat sonunda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Kim ile yapacakları görüşmeye dair, "Ülkeyi belirledik ama açıklamayı yakın gelecekte yapacağız. Kim bu görüşmeyi çok istiyor, ben de öyle. Medyaya yansımayan (nükleerden arındırma anlamında) önemli bazı ilerlemeler gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ile Kim arasında yapılması planlanan ikinci görüşmenin şubat sonunda gerçekleşeceği belirtilmişti.

Öte yandan Trump, Çin ile yürüttükleri ticari müzakerelerin de çok iyi gittiğine işaret ederek, bu ülkeyle anlaşmaları halinde ilgili yaptırımların ortadan kalkacağını dile getirdi.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Bu Yılki Kadınlar Yürüyüşüne Düşük KatılımBu Yılki Kadınlar Yürüyüşüne Düşük Katılım
AKP Diyarbakır’da Kayyumu Aday GösterdiAKP Diyarbakır’da Kayyumu Aday Gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Suriye

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Babasından zorla alınıp...

Babasından zorla alınıp...

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Suriye sınırında silah sesleri!

Suriye sınırında silah sesleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de yine facia! 117 kişi boğuldu

Akdeniz'de yine facia! 117 kişi boğuldu

ABD'li Senatör Graham: YPG, PKK'nın koludur!

Türkiye'ye gelen ABD'li isimden ezber bozan çıkış!

Meksika'da patlama: 20 ölü, 71 yaralı

Meksika'da patlama: 20 ölü, 71 yaralı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

ABD maaşları ödeyemiyor ama First Lady tatile çıktı

ABD maaşları ödeyemiyor ama First Lady tatile çıktı

Esad, Kırım'a gitmek istiyor

Esad, Kırım'a gitmek istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.