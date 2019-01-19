Trump'tan 'Suriye'den çekilme' açıklaması

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin Münbiç ilçesindeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Amerikalıların aileleriyle görüşmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıda ölen Amerikalıların aileleriyle görüşmenin kendisi için zor bir durum olduğunu belirten Trump, IŞİD'i mağlup etmelerinin önemine vurgu yaptı.

"RUSYA VE İRAN İÇİN IŞİD 'LİLERİ ÖLDÜRÜYORUZ"

Görevi devraldığında Suriye'de IŞİD'in birçok yerde etkin olduğunu kaydeden ve kendi yönetiminin terör örgütüne karşı ciddi bir başarı kazandığını savunan Trump, şunları söyledi:

"Peki biz kimin için IŞİD'lileri öldürüyoruz? Rusya'nın, İran'ın, Suriye'nin en kötü düşmanı DAEŞ. Dolayısıyla bizimle her zaman aynı fikirde olmayan insanlar için DAEŞ mensuplarını öldürüyoruz. Ayrıca (IŞİD'i yenerek) Esad'a da büyük bir iyilik yaptık."

Suriye'de IŞİD'i yüzde 99 oranında yok ettiklerini öne süren Trump, son üç haftada örgüte karşı ciddi saldırılar gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Trump, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için IŞİD'lileriı öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz. Bunu seçim kampanyamdan bu yana söylüyorum." ifadelerini kullandı.