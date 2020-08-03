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Trump’tan TikTok’a anlaşma için 45 gün süre

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2020 17:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un ABD bölümünün Microsoft tarafından satın alınmasındansa uygulamayı yasaklamayı tercih ettiğini söylemişti. Ancak Başkan Trump hem Microsoft CEO’su Satya Nadella ile yaptığı görüşme hem de danışmanları ve kendi partisi olan Cumhuriyetçilerin baskısıyla kararını değiştirdi. ByteDance’e TikTok’u Microsoft’a satması için 45 gün süre verildi.

Trump’tan TikTok’a anlaşma için 45 gün süre

ABD'de 100 milyon abonesi bulunan TikTok, Microsoft'a sosyal medyada Facebook ve Snapchat gibi devlere rakip olma fırsatı sunacak. Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada uygulamanın Microsoft tarafından alınması fikrine karşı çıkarak, yasaklama taraftarı olduğunu söylemişti. Bu nedenle satın alma görüşmeleri rafa kaldırılmıştı. Ancak CEO Nadella ile bir araya gelen Trump ikna oldu. Bunda kendi partisi Cumhuriyetçilerin ve danışmanlarının baskısının da etkili olduğu kaydedildi. ByteDance'in şimdi Microsoft ile anlaşmak için 15 Eylül'e kadar süresi var.

ANLAŞMA KANADA, AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'YI DA KAPSAYACAK

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, kesin bir anlaşma garantisi olmadığı belirtilerek, “Başkan Trump'ın endişelerini takdir ediyoruz. Tam bir güvenlik incelemesinin ardından TikTok'u satın alıp, ABD'ye uygun ekonomik faydalar sağlamaya kararlıyız” denildi. Eğer anlaşma sağlanırsa Microsoft, TikTok'un sadece ABD operasyonunu devralmayacak. Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda operasyonlarını da Amerikalı teknoloji devi üstlenecek. Ayrıca bu ülkelerin altyapısı ve erişimi ByteDance'tan ayrılacak.

BYTEDANCE'İN PAZARLIKTA ELİ ZAYIF

Tarafların ne kadar bir para üzerinden pazarlık ettiği bilinmiyor. ByteDance'in uygulama için değerleme beklentisi 50 milyar dolardan fazla. Ancak Trump'ın ABD bölümünü satması için süre kısıtlaması getirmesi, Çinli şirketin elini zayıflattı. ByteDance'in piyasa değeri ise sene başında Cheetah Mobile'e yapılan hisse satışıyla birlikte 140 milyar dolar olarak belirlendi.

FACEBOOK'A ‘İNTİHAL' SUÇLAMASI

ABD'de zor günler geçiren ByteDance'ten Facebook'a ciddi bir suçlama geldi. Çinli şirket, sosyal medya devini ‘intihal ve karalama' ile itham etti. ByteDance, küresel bir şirket olmak istediklerini belirterek, “Bu yolda her türlü karmaşık ve hayal edilemez zorluklarla karşılaşıyoruz. Bunlar arasında yoğun uluslararası siyasi ortam, farklı kültürlerin çatışması ve Facebook'un intihal ve karalama çalışmaları var” denildi. ByteDance, Facebook'a yönelik suçlaması hakkında detay vermese de Çin'deki yerel kullanıcılarla alakalı olduğu öğrenildi.

Facebook, büyük bir patlama yapan TikTok'a rakip olması için bazı girişimlerde bulunmuştu. 15 saniyeye kadar video kaydetme olanağı sunan Kement geçen ay kapatıldı. Şirket şimdi de Instagram Reels adında başka bir kısa video uygulamasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ByteDance, bunların TikTok'un taklitçisi olduğu görüşünde.

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