Trump’tan TikTok’a anlaşma için 45 gün süre

ABD'de 100 milyon abonesi bulunan TikTok, Microsoft'a sosyal medyada Facebook ve Snapchat gibi devlere rakip olma fırsatı sunacak. Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada uygulamanın Microsoft tarafından alınması fikrine karşı çıkarak, yasaklama taraftarı olduğunu söylemişti. Bu nedenle satın alma görüşmeleri rafa kaldırılmıştı. Ancak CEO Nadella ile bir araya gelen Trump ikna oldu. Bunda kendi partisi Cumhuriyetçilerin ve danışmanlarının baskısının da etkili olduğu kaydedildi. ByteDance'in şimdi Microsoft ile anlaşmak için 15 Eylül'e kadar süresi var.

ANLAŞMA KANADA, AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'YI DA KAPSAYACAK

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, kesin bir anlaşma garantisi olmadığı belirtilerek, “Başkan Trump'ın endişelerini takdir ediyoruz. Tam bir güvenlik incelemesinin ardından TikTok'u satın alıp, ABD'ye uygun ekonomik faydalar sağlamaya kararlıyız” denildi. Eğer anlaşma sağlanırsa Microsoft, TikTok'un sadece ABD operasyonunu devralmayacak. Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda operasyonlarını da Amerikalı teknoloji devi üstlenecek. Ayrıca bu ülkelerin altyapısı ve erişimi ByteDance'tan ayrılacak.