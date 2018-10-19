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Trump'tan yaptırım açıklaması! Dünyaya duyurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2018 23:11 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, "Kaşıkçı olayının nasıl sonuçlar doğuracağını söylemek için henüz erken. Kaşıkçı olayıyla ilgili vereceğimiz kararlara kongre de dahil olacak" dedi. Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak Trump, "Pazartesi gününe kadar çok şey öğrenebiliriz. Suudi Arabistan'a ürün satışını durdurursak bu Amerika için ağır olabilir" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Trump yaptırım Suudi Arabistan abd başkanı donald trump

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