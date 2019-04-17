HABER

Trump'tan Yemen tasarısına veto!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2019 03:04 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısını veto etti.

Trump'tan Yemen tasarısına veto!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla Senatoya gönderilen veto mektubunu, yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Trump, mektubunda veto gerekçesini, "Bu yasa tasarısı, benim anayasal otoritemi zayıflatmak için yapılan gereksiz ve tehlikeli bir girişimdir, Amerikan vatandaşlarının ve askeri personelinin hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Bu tasarı aynı zamanda Amerikan dış politikasına da zarar verebilir." ifadesiyle açıkladı.

'ABD,YEMEN'DEKİ DÜŞMANLIKLARIN BİR TARAFI DEĞİL'

ABD'nin Yemen'de bulunma gerekçesini, "Yemen El-Kaidesine karşı mücadele etmek" şeklinde izah eden Donald Trump, ABD'nin Yemen'deki düşmanlıkların bir tarafı olmadığını savundu.

Yemen'de Suudi öncülüğündeki koalisyon içerisinde veya onlarla birlikte farklı kademelerde görev yapan hiçbir Amerikan askerinin olmadığını ifade eden Trump, ABD'nin Suudi Arabistan'a destek vermesinin haklı gerekçeleri olduğunu iddia etti.

ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısı 4 Nisan'da Temsilciler Meclisinde 175'e karşı 247 oyla, Senatoda ise 13 Mart'ta 46'ya karşı 54 oyla kabul edilmişti.

İKİNCİ KEZ VETO HAKKINI KULLANDI

Söz konusu tasarıda, El Kaide ile savaşanlar hariç, Yemen'deki savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm Amerikan askeri unsurlarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyordu.

Görevi süresince ikinci kez veto hakkını kullanan Trump, daha önce de ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini engelleyen yasa tasarısını veto etmişti. (AA)


PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Akılalmaz uçak kazası! Çok sayıda ölü varAkılalmaz uçak kazası! Çok sayıda ölü var
YSK Üyeleri İçin ‘Olağanüstü Karar’ ZamanıYSK Üyeleri İçin ‘Olağanüstü Karar’ Zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump Yemen

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin YSK'ya sunduğu dilekçede neler var?

AK Parti'nin YSK'ya sunduğu dilekçede neler var?

Maltepe'de oy sayımı sona erdi!

Maltepe'de oy sayımı sona erdi!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Arkadaşları sızdırdı! Rezil oldu

Arkadaşları sızdırdı! Rezil oldu

Maltepe'deki oy sayımında son durum

Maltepe'deki oy sayımında son durum

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kanının kokusuyla doktorları bayılttı! 3 kez otopsi yapıldı ama

Kanının kokusuyla doktorları bayılttı! 3 kez otopsi yapıldı ama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den çok tartışılacak karar! Artık terör listesindeler

ABD'den çok tartışılacak karar! Artık terör listesindeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şili’de küçük uçak evlerin üzerine düştü: 6 ölü

Akılalmaz uçak kazası! Çok sayıda ölü var

Macron: Notre Dame'ın yeniden inşasının 5 yılda tamamlanmasını istiyorum

Macron'dan 'Notre Dame' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

Pentagon'da kritik görüşme! S-400, F-35...

Ünlü romantik komedi filmi Notre Dame yangınını 15 sene önceden mi 'bildi'?

O film Notre Dame yangınını 15 sene önceden mi 'bildi'?

Fransa Paris'deki Notre Dame Katedrali'nde yangın!

Fransa Paris'deki Notre Dame Katedrali'nde yangın!

O devlet başkanının yıllık kazancı yüzde 50 azaldı

O devlet başkanının yıllık kazancı yüzde 50 azaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.