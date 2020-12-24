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Trump, Türkiye’ye yaptırımı da öngören 2021 Savunma Bütçesi tasarısını veto etti

24.12.2020 01:11 | Son Güncelleme:
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Trump, Türkiye’ye yaptırımı da öngören 2021 Savunma Bütçesi tasarısını veto etti

ABD Başkanı Donald Trump, 740 milyar dolarlık savunma bütçesi yasa tasarısını veto etti. Tasarı, Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları da öngörüyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, 740 milyar dolarlık savunma bütçesi yasa tasarısını veto etti. Tasarı, Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları da öngörüyordu.

Ulusal Savunma Yetki Yasası ya da kısaca NDAA olarak bilinen tasarı, Cumhuriyetçi ve Demokrat partinin de güçlü desteğiyle Kongre'den geçmişti.

Trump'ın vetosuyla birlikte ABD'de her yıl Kongre'den geçen tasarının 60 yıldır ilk kez yasalaşmaması ihtimaline dikkat çekiliyor.

Trump, Afganistan ve Avrupa'dan askerlerin çekilmesini sınırladığı ve Konfedere liderlerin isimlerinin askeri üslere verilmesini engellediği gerekçesiyle tasarıya karşı çıktı.

Trump, tasarıyı veto etme gerekçesi olarak, "kritik önemde ulusal güvenlik tedbirlerini içermemesi, savaş muhariplerimiz ve ordumuzun tarihine saygı göstermeyen düzenlemeleri içermesi ve yönetiminin, ulusal güvenlik ve dış politika adımlarında Amerika'yı ön plana alma çabalarına ters düşmesini" gösterdi.

Trump ayrıca tasarının sosyal medya şirketlerine sorumluluk muafiyetini kaldırmasını istiyordu.

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