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Trump ve Merkel'den 'özel' görüşme

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2019 23:40 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının giderilmesini umduğunu belirterek "Çin ile ABD arasındaki bu zirve çerçevesinde görüşmelerin, diğer görüşmelerle birlikte başarıya ulaşmasını arzu ediyoruz." dedi.

Trump ve Merkel'den 'özel' görüşme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününü gazetecilere değerlendirdi.

"ZİRVEDEN BAĞIMSIZ OLATAK TRUMP'LA GÖRÜŞTÜK"

Zirvenin ilk gününde yoğun bir gün geçirdiğini aktaran Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile zirveden bağımsız olarak görüştüğünü dile getirdi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının giderilmesini umduğunu vurgulayan Merkel, "Çin ile ABD arasındaki görüşmelerin, diğer görüşmelerle birlikte başarıya ulaşmasını arzu ediyoruz." diye konuştu. Merkel, görüşmede ABD ile Avrupa arasındaki ticari ilişkileri, Libya krizini, Ukrayna'nın doğusunda yaşananları ve ABD ile İran arasındaki gerilimi ele aldıklarını aktardı.

Merkel, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de ikili görüşme gerçekleştirdiğini anlatarak Sisi ile İran, Libya ve Sudan konusunu konuştuklarını ifade etti.

G20 Osaka Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde liderlerin kadın hakları, sürdürebilirlik ve iklim değişikliğine odaklanacağına işaret eden Merkel, yarın da dünya liderleriyle ikili görüşmelerine devam edeceğini kaydetti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
G20 Zirvesi merkel Trump

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