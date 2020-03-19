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  4. Trump ve Trudeau, koronavirüsü (Kovid-19) görüştü

Trump ve Trudeau, koronavirüsü (Kovid-19) görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 04:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda telefon görüşmesi yaptı.

Trump ve Trudeau, koronavirüsü (Kovid-19) görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmede, Kovid-19 pandemisi, virüs ile mücadelede iki ülke arasındaki iş birliği ve ABD-Kanada sınırının zaruri olmayan haller dışında geçici olarak kapatılmasının ele alındığı belirtilerek, "Trump ve Trudeau, seyahat kısıtlamalarına rağmen tedarik zinciri ve ticareti korumanın önemli olduğu hususunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

Trump, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Karşılıklı rıza çerçevesinde, Kanada ile olan kuzey sınırımızı zaruri olmayan geçişlere geçici olarak kapatacağız. Bu durumdan iki ülke arasındaki ticaret etkilenmeyecek." (AA)

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ABD abd başkanı donald trump Kanada Başbakanı Justin Trudeau

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