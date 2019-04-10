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"Trump, Venezuela'da hükümet ile muhalefetin bir araya gelmesini engelliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:36 | Son Güncelleme

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales: - "(Venezuela'da) Maduro hükümeti ve halkı diyalog istiyor. Venezuela muhalefetinin de diyaloğa katılmak istediğine dair edindiğim bilgiler var. Fakat ABD Başkanı Donald Trump bir araya gelmelerine müsaade etmiyor" - "Türkiye, Bolivya'da büyükelçilik açtı ve büyükelçisini ülkemize gönderdi. Biz de aynı şekilde Bolivya olarak kendi büyükelçiliğimizi açıp büyükelçimizi en kısa zamanda Türkiye'ye göndermeyi arzu ediyoruz" - "Bolivya halkı Türk dizilerini büyük bir içtenlikle ve keyifle takip ediyor"

TUĞRUL ÇAM / SİNAN DOĞAN - Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tutumunun sadece Venezuela'da değil, aynı şekilde diğer ülkelerde de müdahaleye neden olacağını belirterek "Maduro hükümeti ve halkı diyalog istiyor. Venezuela muhalefetinin de diyaloğa katılmak istediğine dair edindiğim bilgiler var. Fakat ABD Başkanı Donald Trump bir araya gelmelerine müsaade etmiyor." dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden ilk Bolivya Devlet Başkanı olan Evo Morales Ayma, Ankara ziyareti sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Bolivya devleti adına burada ilk kez bulunmaktan ötürü son derece onur duyuyorum." diyen Morales, Türkiye ile ülkesi arasındaki ticari ve siyasi ilişkileri güçlendirmek için bu ziyareti düzenlediğini söyledi.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini devlet başkanı ilan etmesi ve ABD yönetiminin de Guaido'yu tanıması sonrası gelişmeleri değerlendiren Morales, "Herhangi bir ülkede herhangi bir anlaşmazlık olduğu zaman meselenin öncelikle o ülkenin halkı ve o ülkenin yetkilileri tarafından diyalogla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Evo Morales, şöyle devam etti:

"Dışarıdan bir müdahaleyi reddediyoruz. ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahaleci tutumu sadece Venezuela'da değil, aynı şekilde diğer ülkelerde de müdahaleye neden olur. Maduro hükümeti ve halkı diyalog istiyor. Venezuela muhalefetinin de diyaloğa katılmak istediğine dair edindiğim bilgiler var. Fakat ABD Başkanı Donald Trump bir araya gelmelerine müsaade etmiyor."

Morales, daha önce eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero gibi isimlerin Venezuela hükümetiyle muhalefet arasında diyalog sağlanması için birçok toplantı yapılmasında ara bulucu olduğunu hatırlatarak şimdi benzer çabaların ABD engeline takıldığını ifade etti.

Evo Morales, "Venezuela'da muhalefetle hükümet arasında olabilecek herhangi bir anlaşmayı engellemek için sürekli olarak ABD'den müdahale geldi. Bu yapılanlar diyalog kanallarına açık saldırıdır. Diyalog kanallarının oluşmasını sadece Papa, Uruguay veya Meksika değil, herkes savunuyor. Ama maalesef ABD'den gelen talimatlar Venezuela muhalefetinin marjinalliğe savrulmasına sebebiyet veriyor." diye konuştu.

- "Türkiye, Bolivya halkı tarafından takdir ediliyor"

Türklerin Bolivya'da çok tanınan ve bilinen bir millet olduğunu vurgulayan Morales, "Türkiye, bütünleştirici, yapıcı ve ticari politikalar konusunda iyi icraatlarından ötürü Bolivya halkı tarafından çok takdir ediliyor." dedi.

Morales, Türkiye ile Bolivya arasındaki diplomatik ilişkilerin çok iyi seviyede olduğuna işaret ederek "Türkiye'ye acilen büyükelçi göndermemiz gerekiyor. Bu konuda çok mahcubuz." ifadesini kullandı.

Morales, şunları dile getirdi:

"Türkiye, Bolivya'da büyükelçilik açtı ve büyükelçisini ülkemize gönderdi. Biz de aynı şekilde Bolivya olarak kendi büyükelçiliğimizi açıp büyükelçimizi en kısa zamanda Türkiye'ye göndermeyi arzu ediyoruz. Diplomatik ilişkiler ticari ilişkileri ilerletmek içindir. Bolivya, Türkiye'ye altın, kinoa ve chia tohumu ihracatına başladı. Türkiye ile Bolivya arasında ekonomik canlanma ve yatırım çerçevesini genişletmek istiyoruz. Bizim için bu büyük bir başlangıç olacak çünkü Bolivya da Türkiye'den bazı ticari ürünler satın almaktadır."

Morales, Türk Hava Yollarının (THY) dünya çapında tanınan bir marka olduğunu belirterek "THY'nin Bolivya'ya doğrudan uçuş yapmasına yönelik bir istek var." dedi.

- "Türk dizileri keyifle izleniyor"

Morales, son yıllarda Latin Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde en çok izlenen televizyon yapımları haline gelen Türk dizilerine değindi. Daha önce Meksika dizilerinin bu alanda önemli yere sahip olduğunu söyleyen Morales, şöyle devam etti:

"Ancak son yıllarda Türk dizileri Bolivya'da halk tarafından çok fazla seviliyor ve tutuluyor. Ben her ne kadar takip edemesem de özellikle Bolivya halkında Türk dizilerine yönelik ilginin farkındayım. Bolivya halkı Türk dizilerini büyük bir içtenlikle ve keyifle takip ediyor."

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Bolivya büyükelçilik Evo Morales Türk dizileri Türkiye Venezuela

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