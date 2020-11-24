HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump yönetimi sonunda Biden'ın başkanlığı için geçiş sürecini başlattı

Trump yönetimi sonunda Biden'ın başkanlığı için geçiş sürecini başlattı

24.11.2020 03:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump yönetimi sonunda Biden'ın başkanlığı için geçiş sürecini başlattı

ABD'de yeni başkanlık dönemine geçiş sürecini başlatmakla görevli hükümet kuruluşu Genel Hizmetler İdaresi (GSA) sonunda ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a resmi sürecin başlayabileceği haberini verdi. CNN'in haberine göre GSA, Trump yönetiminin geçiş sürecini başlatmak için hazır olduğunu Biden'a bildirdi.

ABD'de yeni başkanlık dönemine geçiş sürecini başlatmakla görevli hükümet kuruluşu Genel Hizmetler İdaresi (GSA) sonunda ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a resmi sürecin başlayabileceği haberini verdi. CNN'in haberine göre GSA, Trump yönetiminin geçiş sürecini başlatmak için hazır olduğunu Biden'a bildirdi.

GSA'in Trump tarafından atanmış olan yöneticisi Emily Murphy'nin pazartesi günü Biden'a gönderdiği ve CNN'in ele geçirdiği mektup, ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilgisini kabul eden ilk adım.

Trump ise attığı tweetinde Emily Murphy'nin ve ailesinin tehdit edildiğini, artık bunun gerçekleşmesini istemediği kaleme aldı.

Haberin devamı geliyor…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Tünelin sonunda ışık göründüDSÖ'den dikkat çeken açıklama: Tünelin sonunda ışık göründü
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!

10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!

Bilanço gittikçe ağırlaşıyor! Korkutan artış

Bilanço gittikçe ağırlaşıyor! Korkutan artış

Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama

Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Tünelin sonunda ışık göründü

DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Tünelin sonunda ışık göründü

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diğer Haberler

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

ABD, F-35 uçağında B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini test etti

ABD, F-35 uçağında nükleer bomba atışı test etti

DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması: Tünelin sonunda ışık göründü

DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Tünelin sonunda ışık göründü

ABD'de 4 ton ağırlığındaki forkliftin altında kalan genç hayata böyle tutundu!

Vücudunun yarısını kaybeden genç hayata böyle tutundu

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşinden örnek hareket

Aliyev ve eşinden örnek hareket

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.