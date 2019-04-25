"Trump yönetimi, Yemen'deki Suudi katliamlarının suç ortağıdır"

WASHINGTON (AA) - Amerikan Washington Post (WP) gazetesi yayın kurulunun kaleme aldığı başyazıda, Yemen'deki savaşta çok sayıda sivilin ölümüne neden olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek veren ABD yönetiminin, "suç ortağı" olduğu belirtildi.

Washington Post gazetesi yayın kurulu, "Trump yönetimi, Suudi katliamlarının suç ortağıdır" başlıklı bir başyazı yayımladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, 26 Mart'tan bu yana Kitaf'ta bir hastaneyi ve Sana'da bir okulu bombaladığı ve bu saldırılarda 12'si çocuk en az 21 sivilin hayatını kaybettiği anımsatılan yazıda, Birleşmiş Milletler (BM) soruşturmasında sayısız savaş suçunun tespit edildiği vurgulandı.

"Başkan Donald Trump, ABD'nin Yemen'deki savaşa dahlini sonlandıracak yasa tasarısını veto ederek bu kaydı yok saydı. Başkan, söz konusu tasarının kendi anayasal otoritesini zayıflattığını ve Yemen'de Suudi koalisyonuna eşlik eden hiçbir Amerikan askerinin olmadığı gerekçesiyle tasarının gereksiz olduğunu savundu." ifadesine yer verilen başyazıda, ABD'nin Suudi Arabistan'a sağladığı lojistiğin ve istihbarat bilgilerinin, Trump tarafından "bölgedeki düşmanlıklarla ilgisiz" sayıldığı kaydedildi.