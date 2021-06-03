Trump yönetiminin New York Times'ın 4 muhabirinin telefon kayıtlarına gizlice el koyduğu ortaya çıktı

ABD'de yayımlanan New York Times (NYT) gazetesi, Donald Trump döneminde Adalet Bakanlığı'nın gazetenin 4 muhabirinin telefon kayıtlarına gizlice el koyduğunu açıkladı. NYT'ye göre Trump yönetimi 2017 yılında 4 ay boyunca, muhabirlerinin haber kaynaklarını ortaya çıkarmaya çalıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, geçtiğimiz ay, Trump döneminde Adalet Bakanlığı'nın Washington Post ve CNN gibi köklü medya kuruluşları için çalışan bazı gazetecilerin günlük telefon kayıtları ve bazı e-posta kayıtlarına ulaştığını açıklamıştı.

NYT ise 14 Ocak 2017 ve 30 Nisan 2017 tarihleri arasında gazetenin muhabirleri Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eric Lichtblau ve Michael S. Schmidt'in telefon kayıtlarına el konduğu konusunda Adalet Bakanlığı tarafından bilgilendirildiğini yazdı.

NYT: Kayıtların ele geçirilmesi basın özgürlüğünü derinden sarsmaktadır

NYT Genel Yayın Yönetmeni Dean Baquet, konuyla ilgili açıklamasında, "Gazetecilerin telefon kayıtlarının ele geçirilmesi basın özgürlüğünü derinden sarsmaktadır" dedi.

Dean Baquet, kayıtların ele geçirilmesini de "hükümetin attığı adımlarla ilgili kamuyu bilgilendirmek amacıyla güvendikleri kaynakların susturulması yönünde bir tehdit" olarak niteledi.