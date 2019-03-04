HABER

Trump'a ve çevresine "adaleti engelleme" soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 22:05 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump ve yakın çevresine Rusya soruşturmasında adaleti engellemek ve yolsuzluk yapmanın da olduğu birçok suçlamadan soruşturma başlattı - Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler: - "Kamu kaydı oluşturmak için belge talebimizi gönderdik. Gerekli bilgileri toplamak, kanıt elde etmek ve edindiğimiz bilgileri Amerikan halkı ile şeffaf bir şekilde paylaşmak için hızlı hareket edeceğiz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve yakın çevresi hakkında, Rusya soruşturmasında adaleti engellemek ve yolsuzluk yapmanın da olduğu birçok suçlamadan soruşturma başlatıldı.

Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump ve Trump'a yakın birçok isme tebligat gönderdiklerini ve soruşturmaya dair tüm belgeleri komiteye teslim etmeleri talebinde bulunduklarını söyledi.

Nadler, soruşturmanın, Rusya'nın, 2016 ABD başkanlık seçimlerine karıştığı ve Trump ile irtibat kurduğu iddialarını, buna ilişkin Trump tarafından cezai soruşturmalara olası müdahale, yolsuzluk, maaşta sahtecilik, gücün kötüye kullanımı, basın, güvenlik güçleri ve hukuk kurumlarına saldırı gibi birçok suçlamayı kapsadığını belirtti.

Nadler, "Kamu kaydı oluşturmak için belge talebimizi gönderdik. Gerekli bilgileri toplamak, kanıt elde etmek ve edindiğimiz bilgileri Amerikan halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşmak için hızlı hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD medyasında yer alan bilgilere göre, tebligat, Trump, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, damadı Jared Kushner, diğer aile üyeleri, Trump'ın seçim kampanyası direktörü ve danışmanlarının da dahil olduğu 81 kişiye gönderildi.

Söz konusu suçlamaların Trump'ın görevinden alınması için yeterli dayanak oluşturduğu belirtilse de Nadler, soruşturmanın hedefinde bunun olmadığını dile getirdi.

- "Hepsi palavra"

Öte yandan, soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Trump, "Her zaman herkesle iş birliği yaparım. Güzel olan şey ise (Rusya ile) gizli bir anlaşma yok. Hepsi palavra." değerlendirmesinde bulundu.

Nadler, dün Amerikan ABC News kanalına konuşmuş, Trump'ın Rusya soruşturmasında adaleti engellediğine inanıp inanmadığına yönelik bir soruya "Evet, inanıyorum." yanıtını vermişti.

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp... Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
İşe gitmek için evden çıktı, kurtla karşılaştıİşe gitmek için evden çıktı, kurtla karşılaştı
Kaybettiği çocuğunu buldu ama...Acı veren olayKaybettiği çocuğunu buldu ama...Acı veren olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler Başkan Donald Trump rusya soruşturması

En Çok Okunan Haberler

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
04 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

04 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Aydın'da 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Kaybettiği çocuğunu buldu ama...Acı veren olay

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

Kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtuldu

Damat dehşeti! Önce ailesini katletti sonra...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müjde: 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.