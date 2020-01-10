Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik iki maddeyi haftaya Senato'ya yollayacaklarını söyledi.

Pelosi, Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen Trump'ın azil sürecine ilişkin Demokrat vekillere bir mektup gönderdi.

Mektupta, Demokrat vekillerin azil sürecinde göstermiş olduğu "cesaretli ve vatansever" tavırlarından dolayı gurur duyduğunu belirten Pelosi, artık Trump'ın suçlandığı "görevi kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" maddeleri konusunda sözün Senatörlerde olduğunu kaydetti.

Öte yandan Trump'ın azline yönelik iki maddenin haftaya Senato'ya gönderileceğini bildiren Pelosi, "Her Senatör, anayasa ve kurallar kapsamında tarafsız bir adalet sağlamak için yemin etmektedir. Her senatör, şimdi bir seçim yapmak zorunda. Ya başkana sadık olacaklar ya da anayasaya." ifadelerini kullandı.

Pelosi, ayrıca Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler'den, sürecin Senato'ya gitmesini sağlayacak ve takip edecek yetkililerin atanması ve Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nu toplaması için hazır olmasını istediğini ve hafta içi detayların belirleneceğini kaydetti.