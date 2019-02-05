"Trump'ın göreve başlama töreni soruşturması kapsamında savcılar belge talebinde bulundu"

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'deki göreve başlama töreninde görev alan heyetin, törenin bağışçıları, finansman sağlayıcıları ve eylemleri hakkındaki belgeleri New York'taki federal savcılığa vermesinin istendiği iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Aralık ayında, Trump'ın göreve başlamı töreni için toplanan 107 milyon dolarlık bağışı kötüye kullanılıp kullanılmadığı hakkında bir soruşturma olduğunu ortaya çıkarmasının ardından Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi yeni bir iddia daha ortaya attı.

NYT'a konuşan, konuyla ilgili iki kaynak, Manhattan'daki fedaral savcıların, göreve başlama töreninde görev alan heyetin avukatına bir celpname göndererek, törenin bağışçıları, finansman sağlayıcıları ve katılımcıları hakkındaki belgelerin mahkemeye verilmesini istedi.

Kaynaklar, istenilen belgeler arasında biletler, Başkan Trump ile çekilen fotoğraflar, satıcılar, anlaşmalar gibi belgeler olduğunu belirtti.

Ayrıca savcıların, heyete herhangi bir dış güç tarafından bağış yapılıp yapılmadığını ve bu tür bağışların yasa dışı olduğunu heyetin bilip bilmediği konusunda da incelemelerde bulunduğunu belirten kaynaklar, savcıların bu kapsamda bağışların yasallığının sınırlarını belirleyen belgelerin de mahkemeye sunulmasını istediğini aktardı.