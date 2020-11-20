Trump'ın seçimlerle ilgili açtığı üç dava reddedildi, Georgia'da yeniden sayım sonucunda Biden kazandı

3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçiminin ardından hile yapıldığı iddialarıyla çeşitli eyaletlerde başvuruda bulunan Başkan Donald Trump'ın dava talepleri reddedildi. Küçük bir oy farkıyla Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı Georgia eyaletindeki yeniden sayım da sonuçlandı. Buna göre eyalette oy sayımında bir hata olmadığı ve kazananın Biden olduğu kesinleşti.

Georgia eyaletinde seçimlerden sorumlu üst düzey yetkili Brad Raffensperger, perşembe akşamı yaptığı açıklamada eyalette oyların yeniden sayımının tamamlandığını ve kazananın Joe Biden olduğunu açıkladı.

Eyalette iki aday arasında sadece 14 bin oy farkı vardı. Bu oy farkı yüzde 5'in altında olunca eyalette yeniden sayıma gidilmişti. Eyalette Biden'ın kazandığı ve 16 delegeyi kazandığı cuma günü resmen bildirilecek.

Bu sırada bazı eyaletlerde oy kullanımı ve sayımı sırasında hile yapıldığını savunan Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Trump'ın açtığı davalar da reddediliyor.

İddialarıyla ilgili kanıt sunamayan Trump'ın Georgia'da, Trump'ın atadığı hakim Steven Grimberg, postayla gönderilen oyların sayılmaması talebini reddetti: