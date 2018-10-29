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Trump'tan Brezilya seçimlerini kazanan Bolsonaro'ya tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 06:20 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders: - "İki lider de ABD ve Brezilya halkının yaşamlarını geliştirmek için yan yana çalışacaklarına dair güçlü bir taahhütte bulundular"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro'yu arayarak, tebrik etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump ve Bolsonaro arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın, Bolsonaro'yu seçim zaferi için tebrik ettiğini belirten Sanders, "İki lider de ABD ve Brezilya halkının yaşamlarını geliştirmek için yan yana çalışacaklarına dair güçlü bir taahhütte bulundular." ifadelerini kullandı. Ülkede 7 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, adayların yeterli oy çoğunluğuna erişememesinin ardından düzenlenen ikinci tur oylamasında, halk dün sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, PSL'nin adayı aşırı sağcı Bolsonaro, oyların yüzde 56'sını alarak seçimin galibi oldu. İşçi Partisinin (PT) solcu adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44'ünü aldı.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun, yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, kendisini seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti.

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brezilya Brezilya Seçimleri Donald Trump Jair Bolsonaro PSL sarah sanders

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