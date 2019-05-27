ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetini bir an önce kurması temennisinde bulunarak, ''Bibi ve ben Amerika ile İsrail arasındaki ittifakı her zamankinden daha güçlü kılmaya devam edebiliriz. Daha yapacak çok şey var.'' ifadesini kullandı.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ''İsrail'de koalisyon hükümetinin kurulmasındaki sorunlar umarım çözülür ve Bibi ve ben Amerika ile İsrail arasındaki ittifakı her zamankinden daha güçlü kılmaya devam edebiliriz. Daha yapacak çok şey var.'' değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurması için tanınan sürede sona yaklaşılırken, Netanyahu'nun partisi Likud ve koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi'nden gelen karşılıklı açıklamalar ülkede gerilime neden oldu.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın liderliğini yaptığı İsrail Evimiz Partisi'nin koalisyon hükümetine katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısının Meclisten geçmesi şartında ısrar etmesi üzerine, Netanyahu'nun partisi erken seçim kartını çekti.